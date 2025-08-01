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Osmaniye'de Köprüden Düşen Elektrikli Bisiklet: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de köprüden dereye düşen elektrikli bisiklette 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 02:23
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 02:23
Osmaniye'de Köprüden Düşen Elektrikli Bisiklet: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Kayıp, 1 Yaralı

Osmaniye'nin Haraz Mahallesi'nde meydana gelen feci kazada, bir elektrikli bisiklet köprüden dereye düştü. Olay sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Karaçay Deresi üzerindeki köprüde gerçekleşti. Düşen bisikleti gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kaza sonrası elektrikli bisiklette bulunan Hayrullah Üveys'in yaşamını yitirdiğini, Oğuzhan A'nın ise ağır yaralandığını belirledi. Oğuzhan A, ekiplerin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayrullah Üveys'in cenazesi ise hastane morguna gönderildi.

Yetkililer, kazanın nedenine dair araştırma başlattı.

Osmaniye'de elektrikli bisikletin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi ölü, 1 kişi...

Osmaniye'de elektrikli bisikletin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'de elektrikli bisikletin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi ölü, 1 kişi...

Osmaniye'de elektrikli bisikletin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı.

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