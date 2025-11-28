Osmaniye'de Öğretmenlerden Anlamlı Adım: Başöğretmen Atatürk Hatıra Ormanı'na Fidan Dikildi

Kumarlı Köyü'nde duygusal ve anlamlı tören

Osmaniye'de, şehit olan ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenlerin anısını yaşatmak amacıyla Başöğretmen Atatürk Hatıra Ormanı oluşturuldu. Kumarlı köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, geleceğin emanetçisi çocuklara sadece bilgi değil, yeşil bir vatan bırakma mesajı verildi. Alan boyunca şehit öğretmenler ve depremde yaşamını yitiren eğitimciler için dikilen fidanların yanına isimlerinin yazılı olduğu fotoğraflar asıldı; bu anlar katılımcılar arasında duygusal anlara sahne oldu.

Öğretmenler, oluşturulan ormanın bir vefa örneği olduğu ve gelecek nesillere bırakılan anlamlı bir miras niteliği taşıdığı vurgusunu yaptı. Fidan dikimi sırasında yapılan konuşmalarda, şehit ve depremde hayatını kaybeden meslektaşların hatıralarının yaşatılacağı belirtildi.

Adem Yücel duygularını şöyle aktardı: Milletlerimizi kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Baş öğretmen Atatürk Ormanı oluşturmanın onurunu ve gururu yaşıyoruz. Çocuklarımızın teminatı olan ve çocuklarımızı fedakarca yetiştiren öğretmenlerimiz adına ve depremde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz, canlarımız adına fidan dikimini gerçekleştirdik. 6 Şubat depreminde Osmaniye’de 35’in üzerinde meslektaşımızı kaybettik ve burada onların adına, onların hatıralarını yaşatmak adına fidan dikimini gerçekleştirdik. Fidan dikimini gerçekleştirmemizde bizlere yardımcı olan Osmaniye Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.

Etkinlik, anma ve doğaya katkı amacıyla planlanan bu tür girişimlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, dikilen fidanların ilerleyen yıllarda bölgeye yeni bir yaşam ve anı alanı kazandıracağını belirtti.

ÖĞRETMENLER, ŞEHİT VE DEPREMDE KAYBEDİLEN MESLEKTAŞLARI İÇİN FİDAN DİKTİ