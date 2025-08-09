DOLAR
Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye Kadirli'deki orman yangını, ekiplerin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:40
Osmaniye'de Orman Yangını Korkuttu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yenigün köyü Üçarmut mevkisinde çıkan orman yangını, kısa sürede büyümesine rağmen ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki ormanlık alanda çıkan alevler paniğe neden oldu.

Yangına Hızlı Müdahale

İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı ve 2 ilk müdahale aracı katıldı.

Ekiplerin karadan ve havadan gerçekleştirdiği müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, ilk tespitlere göre yangın nedeniyle 4 dekarlık bir orman alanı zarar gördü.

