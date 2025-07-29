Osmaniye'de Refüjdeki Ağaca Çarpan Araçta Trafik Kazası: 1 Ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Saim Gürkan (60), kullandığı otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kamil Kara Bulvarı'nda gerçekleşti. Gürkan'ın yönetimindeki 43 PH 124 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bir ağaca çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gürkan, sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Saim Gürkan'ın cesedi, incelenmek üzere morga kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.