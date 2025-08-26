Osmaniye'de Tıra Arkadan Çarpan Cipte 8 Yaşındaki Çocuk Öldü, 5 Yaralı

Osmaniye'de Korkunç Kaza: Cip Tıra Arkadan Çarptı
Bahçe ilçesindeki kazada 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 24 A 33397 İran plakalı cip, Kızlaç Tüneli içinde seyir halindeyken arka taraftan 46 AAE 398 plakalı tıra çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede, cipte bulunan 8 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Aynı araçta bulunan diğer yaralı 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.