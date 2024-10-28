Osmaniye'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Osmaniye'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza Anı ve Detaylar

Mustafa T. yönetimindeki 33 AHE 168 plakalı kamyonet, Kadirli-Adana kara yolunun Kiremitli köyü civarında, Mehmet Z. idaresindeki 80 KY 399 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Olay Yerinde Yapılan Müdahale

Kaza ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, yaralıların yardımına koştu. Kazada yaralanan sürücüler ile araçtaki üç kişi, hızlı bir şekilde ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik ekipleri inceleme başlatarak, kazanın sebebini belirlemeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturmanın detayları sürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.