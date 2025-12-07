Osmaniye'de yağışta mısır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Bahçe'de otoyolda devrilen kamyon nedeniyle kısa süreli trafik aksaması
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan mısır yüklü kamyon yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Taşoluk mevkii Otoban Adana istikameti Bahçe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen mısır yüklü kamyon, yağışla birlikte yolun kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle devrilerek yan yattı.
Olay ihbarının ardından polis, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan kamyonun kasasındaki mısırlar yola saçıldı ve olay nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
OSMANİYE’NİN BAHÇE İLÇESİNDE, YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN MISIR YÜKLÜ KAMYON YAN YATTI. KAZADA KAMYON SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.