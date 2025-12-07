Osmaniye'de yağışta mısır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Osmaniye Bahçe'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda mısır yüklü kamyon devrildi; sürücü yaralandı, mısırlar yola saçıldı, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 19:26
Bahçe'de otoyolda devrilen kamyon nedeniyle kısa süreli trafik aksaması

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan mısır yüklü kamyon yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşoluk mevkii Otoban Adana istikameti Bahçe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen mısır yüklü kamyon, yağışla birlikte yolun kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle devrilerek yan yattı.

Olay ihbarının ardından polis, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonun kasasındaki mısırlar yola saçıldı ve olay nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

