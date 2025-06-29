Osmaniye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Sarıtanışmanlı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, hızla büyüyen alevlerle birlikte büyük bir tehlike arz etti. Yangın, hâlâ belirlenemeyen bir nedenle çıktığı bilgisiyle gündeme geldi.

Rüzgarın etkisi nedeniyle alevler kısa bir süre içerisinde geniş bir alana yayıldı. Durumun ciddiyetini fark eden yetkililer, yangına müdahale için gerekli hazırlıkları hızla tamamladı.

Katkı Veren Ekipler

İhbarın ardından, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı bölgede görevlendirildi. Ayrıca, yangına müdahale etmek üzere toplamda 100 personel sevk edildi.

Ekiplerin 3 saat boyunca hem havadan hem de karadan süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, meydana gelen yangın nedeniyle yaklaşık 20 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtiliyor.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları, uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmekte devam edecektir.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.