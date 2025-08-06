Osmaniye'deki Trafik Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'de Trafik Kazası

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile hafif ticari araç arasında meydana gelen çarpışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, Abdullah Petek'in (23) kullandığı 80 AZ 328 plakalı otomobilin, Faris Nazar (40) idaresindeki 34 DYH 590 plakalı hafif ticari araçla Kadirli-Osmaniye kara yolu Yalnızdut köyü yakınlarında çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle, ağır yaralanan Petek ve Nazar araçlardan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Ancak, tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah Petek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.