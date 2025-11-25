Osmaniye Düziçi'de Kontrolden Çıkan Araç Levhalara Çarptı: 2 Yaralı
Olay ve müdahale
Kaza, D-400 karayolunun Düziçi-Bahçe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak güçlükle durdu.
Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AGL 514 plakalı hafif ticari araç, savrularak durdu. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
