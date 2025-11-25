Osmaniye Düziçi'de Kontrolden Çıkan Araç Levhalara Çarptı: 2 Yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç trafik levhalarına çarptı; 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 23:05
Osmaniye Düziçi'de Kontrolden Çıkan Araç Levhalara Çarptı: 2 Yaralı

Osmaniye Düziçi'de Kontrolden Çıkan Araç Levhalara Çarptı: 2 Yaralı

Olay ve müdahale

Kaza, D-400 karayolunun Düziçi-Bahçe istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak güçlükle durdu.

Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AGL 514 plakalı hafif ticari araç, savrularak durdu. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TRAFİK LEVHALARINA ÇARPTI: 2 YARALI

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TRAFİK LEVHALARINA ÇARPTI: 2 YARALI

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ TRAFİK LEVHALARINA ÇARPTI: 2 YARALI

İLGİLİ HABERLER

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi