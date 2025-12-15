DOLAR
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Osmaniye Kayalı mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi; 39 günlük bebek yaralı kurtarıldı, cenazeler Düziçi ve Yarbaşı'da defnedildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:48
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaza ve müdahale

Osmaniye’nin Kayalı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi, Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 19.00 sıralarında, Osmaniye’den Gaziantep istikametine seyir halinde olan 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen 80 AIB 231 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Can kayıpları ve yaralananlar

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, otomobilde bulunan makine mühendisi Süleyman Körkü (26) ile avukat eşi Sevda Körkü (26) ve hafif ticari araçta bulunan Mehmet Toy (77)'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada araçta bulunan 39 günlük kız bebek yaralı olarak kurtarıldı; tedavisine hastanede devam edildiği bildirildi.

Cenaze törenleri

Kazada yaşamını yitiren Mehmet Toy'un, eniştesiyle birlikte Osmaniye’deki akrabalarının cenaze programından döndüğü öğrenildi. Toy’un cenazesi, Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Süleyman ve Sevda Körkü ise Osmaniye’de ikamet ettikleri, aile ziyareti için geldikleri kentten dönüş yolunda kaza geçirdiler. Çiftin cenazeleri Düziçi Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MEHMET TOY CENAZESİ

MEHMET TOY CENAZESİ

SÜLEYMAN KÖRKÜ VE EŞİ SEVDA KÖRKÜNÜN CENAZESİ

