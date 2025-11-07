Osmanlı Mirası: 161 Yıllık Kırşehir Çarşı Camii Kırlangıç Tavanıyla Göz Kamaştırıyor

Osmanlı Mirası: 161 Yıllık Çarşı Camii Kırlangıç Tavanıyla Göz Kamaştırıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in merkezinde yer alan ve 1864 yılında Hüseyin Bey tarafından yaptırılan tarihi Çarşı Camii, mimari yapısı ve "kırlangıç metodu" olarak bilinen benzersiz tavan tekniğiyle dikkat çekiyor.

Mimari Özellikler ve Tarihi Değer

Şenol Dönmez, Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Sosyal İşler Başkanı, caminin mimari özellikleriyle dikkat çeken nadir Osmanlı eserlerinden biri olduğunu vurguladı. Dönmez, "Kırlangıç metoduyla yapılan bir camimizdir. İçeri girdiğimizde tavanın, tahtaların üst üste bindirilmesiyle yapıldığını görmekteyiz. Bu yöntem, kırlangıç kuşundan esinlenilerek geliştirilmiş bir tavan metodudur. Üst üste geçirilerek yapılan bu sistem, Anadolu’da çok az sayıda camide uygulanmıştır" dedi.

Dönmez, Çarşı Camii’nin mimari yapısıyla da ön plana çıktığını belirterek, "Cami kare planlı olarak inşa edilmiştir. Taşla örülerek yapılan, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan çok güzel ve estetik bir eserdir. Anadolu’da bu tarzda yapılan camilerin en büyüklerinden biri de Çarşı Camii’dir. Bu eserler, geçmişimizin bizlere bıraktığı en kıymetli miraslardır. Kent olarak bu değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi ve Cemaat Yoğunluğu

Abdülkadir Edi, cami imamı, camiyi sadece namaz kılınan bir mekan olarak görmeyenlerin de geldiğini belirterek, "Camide 7 yıldır görev yapıyorum. Ülkenin çeşitli bölgelerinden ziyaretçiler geliyor. Özellikle öğle ve ikindi namazlarında cami cemaati artıyor" dedi.

Yerel halktan Hacı Özel ise çocukluğundan beri camiye geldiğini, yapının ahşap özelliği ve estetiğinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

