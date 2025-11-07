Osmanlı Mirası: 161 Yıllık Kırşehir Çarşı Camii Kırlangıç Tavanıyla Göz Kamaştırıyor

Kırşehir merkezindeki 1864 tarihli Çarşı Camii, taş işçiliği ve "kırlangıç metodu" tavanıyla öne çıkıyor; cemaat öğle ve ikindi namazlarında artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:47
Osmanlı Mirası: 161 Yıllık Kırşehir Çarşı Camii Kırlangıç Tavanıyla Göz Kamaştırıyor

Osmanlı Mirası: 161 Yıllık Çarşı Camii Kırlangıç Tavanıyla Göz Kamaştırıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in merkezinde yer alan ve 1864 yılında Hüseyin Bey tarafından yaptırılan tarihi Çarşı Camii, mimari yapısı ve "kırlangıç metodu" olarak bilinen benzersiz tavan tekniğiyle dikkat çekiyor.

Mimari Özellikler ve Tarihi Değer

Şenol Dönmez, Kırşehir Kent Konseyi Kültür ve Sosyal İşler Başkanı, caminin mimari özellikleriyle dikkat çeken nadir Osmanlı eserlerinden biri olduğunu vurguladı. Dönmez, "Kırlangıç metoduyla yapılan bir camimizdir. İçeri girdiğimizde tavanın, tahtaların üst üste bindirilmesiyle yapıldığını görmekteyiz. Bu yöntem, kırlangıç kuşundan esinlenilerek geliştirilmiş bir tavan metodudur. Üst üste geçirilerek yapılan bu sistem, Anadolu’da çok az sayıda camide uygulanmıştır" dedi.

Dönmez, Çarşı Camii’nin mimari yapısıyla da ön plana çıktığını belirterek, "Cami kare planlı olarak inşa edilmiştir. Taşla örülerek yapılan, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan çok güzel ve estetik bir eserdir. Anadolu’da bu tarzda yapılan camilerin en büyüklerinden biri de Çarşı Camii’dir. Bu eserler, geçmişimizin bizlere bıraktığı en kıymetli miraslardır. Kent olarak bu değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi ve Cemaat Yoğunluğu

Abdülkadir Edi, cami imamı, camiyi sadece namaz kılınan bir mekan olarak görmeyenlerin de geldiğini belirterek, "Camide 7 yıldır görev yapıyorum. Ülkenin çeşitli bölgelerinden ziyaretçiler geliyor. Özellikle öğle ve ikindi namazlarında cami cemaati artıyor" dedi.

Yerel halktan Hacı Özel ise çocukluğundan beri camiye geldiğini, yapının ahşap özelliği ve estetiğinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

KIRŞEHİR’İN MERKEZİNDE YER ALAN VE 1864 YILINDA HÜSEYİN BEY TARAFINDAN YAPTIRILAN TARİHİ ÇARŞI...

KIRŞEHİR’İN MERKEZİNDE YER ALAN VE 1864 YILINDA HÜSEYİN BEY TARAFINDAN YAPTIRILAN TARİHİ ÇARŞI CAMİİ, MİMARİ YAPISI VE "KIRLANGIÇ METODU" OLARAK BİLİNEN BENZERSİZ TAVAN TEKNİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.

KIRŞEHİR’İN MERKEZİNDE YER ALAN VE 1864 YILINDA HÜSEYİN BEY TARAFINDAN YAPTIRILAN TARİHİ ÇARŞI...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı