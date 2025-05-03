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Osmanlı Motosiklet Derneği'nden Anlamlı Yolculuk: Fatih Sultan Mehmet'ten Çanakkale'ye

Osmanlı Motosiklet Derneği, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde dua edip, Çanakkale Şehitliği'ne yola çıktı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:16
Osmanlı Motosiklet Derneği'nden Anlamlı Yolculuk: Fatih Sultan Mehmet'ten Çanakkale'ye

Osmanlı Motosiklet Derneği, Fatih Sultan Mehmet'i Anmak İçin Yola Çıktı

Osmanlı Motosiklet Derneği, 150 motosikletli üyesiyle birlikte, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde dua edip, Çanakkale Şehitliği'ne doğru yola çıktı. Dernek, İstanbul'un fethiyle tanınan ve "çağ açıp çağ kapatan" Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 544. yılı vesilesiyle anmak amacıyla bu etkinliği düzenledi.

Fatih Camisi'nde Dua ve Anma Töreni

Dernek üyeleri, Fatih Camisi'nde yer alan Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde bir araya geldi. Burada bir süre dua eden motosiklet tutkunları, manevi bir atmosferde derin duygular yaşadı. Üyeler, daha sonra motosikletleriyle kortej oluşturarak Çanakkale yönüne hareket etti.

Dernek Başkanı'nın Mesajı

Dernek Başkanı Burçin Özsayar, etkinlikle ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özsayar, "Bugün Çanakkale'de ecdadımızı da ziyaret edeceğiz. Gezimizi burada başlatarak daha da anlamlı hale getirmek istedik" dedi.

Osmanlı Motosiklet Derneği'nin bu anlamlı etkinliği, tarihi bir yolculuğun ve kültürel mirasın önemini vurgulamak amacı taşıyor.

Osmanlı Motosiklet Derneği üyesi 150 motosikletli, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde dua edip...

Osmanlı Motosiklet Derneği üyesi 150 motosikletli, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde dua edip, Çanakkale Şehitliği'ne doğru yola çıktı. Dernek üyeleri, İstanbul'un fethiyle "çağ açıp çağ kapatan" Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 544. yılında anmak için Fatih Camisi'ndeki türbesine geldi. Türbede bir süre dua eden grup, daha sonra motosikletleriyle kortej halinde Çanakkale Şehitliği'ne hareket etti.

Osmanlı Motosiklet Derneği üyesi 150 motosikletli, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde dua edip...

Osmanlı Motosiklet Derneği üyesi 150 motosikletli, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde dua edip, Çanakkale Şehitliği'ne doğru yola çıktı. Dernek üyeleri, İstanbul'un fethiyle "çağ açıp çağ kapatan" Fatih Sultan Mehmet'i vefatının 544. yılında anmak için Fatih Camisi'ndeki türbesine geldi. Türbede bir süre dua eden grup, daha sonra motosikletleriyle kortej halinde Çanakkale Şehitliği'ne hareket etti.

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