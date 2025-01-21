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Otel Yangını İçin 6 Savcı Görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 6 savcı atandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:53
Otel Yangını İçin 6 Savcı Görevlendirildi

Otel Yangınında Adalet Bakanlığı'ndan Harekete Geçildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Yangınla ilgili olarak 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

Bilirkişi Heyeti Oluşturuldu

Bakan Tunç, olayın derinlemesine incelenmesi amacıyla 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu da sözlerine ekledi. Yangının nedenleri üzerine yapılacak araştırmalar, sorumluların tespit edilmesine yardımcı olacak.

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