Otizmli Ressam Okan Mert Gönül: Sanatla Kendi Yolunu Çizdi

Osmaniye'de yaşayan 15 yaşındaki otizmli ressam Okan Mert Gönül, yeteneği ve azmiyle birçok kişisel sergi açtı ve sanatla toplumsal hayatta güçlü bir yer alabileceğini kanıtladı.

Sanatla başlayan serüven

Okan'ın resim yolculuğu, 9 yaşındayken ailesinin fark ettiği bir çizimle başladı. Boş bir kağıda dedesinin portresini çizen Okan, o günden beri figürler, portreler ve özgün çalışmalarla hayal gücünü ve detaylara olan hassasiyetini ortaya koyuyor.

Eğitim ve hedefler

Bu yıl Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesinin yetenek sınavını kazanarak önemli bir adım atan Okan, resim bölümünde eğitim görüyor. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen açtığı kişisel sergiler ve tuvaller, hedeflerini netleştirdi: üniversitede resim eğitimi alıp profesyonel bir ressam ya da resim öğretmeni olmak.

Okan'ın sözleri

"Ben dedemi çizdim 9 yaşındayken ailem bunu fark etti. Beni resim kursuna yazdırdı çok iyi resim çiziyorum. Bu sene güzel sanatlar lisesini kazandım tuvallerim var. Benim hedefim daha sonra üniversiteye gitmek. Hayalimde Çukurova ve Osmaniye Üniversitesinde okumak var"

Aileden destek ve toplumsal mesaj

Anne Zübeyde Gönül, Okan'ın 4 yaşında otizm tanısı aldığını ve evde sürekli çizimle ilgilendiğini anlattı. Kurs ve öğretmen desteğiyle büyük ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Gönül, özel gereksinimli çocukların sosyalleşmesinin önemine dikkat çekti.

"Okan’a 4 yaşında otizm tanısı konuldu evde sürekli bir şeyler kesip bir şeyler çiziyordu. Biz de farklı bir şeye ilgisi var diye kursa gönderdik orada hocaların desteğiyle çok ilerledi. Güzel sanatlar lisesini kazanmayı çok istiyordu, yetenek sınavına girdi. Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazandı. Şimdi orada resim bölümünde okuyor. İnşallah bundan sonraki hayali de üniversite okumak, başarabilirse çok seviniriz. Aileler özel gereksinimli çocuklarını evlerine hapsetmesinler, sokağa çıkarsınlar, sosyalleştirsinler, kurslara, etkinliklere ne kadar insan içine karışırlarsa çocuklar o kadar ilerliyor. Tabi halkımız bu konuda biraz duyarsız ama ailelerin çabasıyla ilerlemeye çalışıyoruz"

Okan'ın hikayesi, doğru yönlendirme ve destekle özel bireylerin sanatta ve toplumda güçlü şekilde yer alabileceğinin canlı bir kanıtı oldu.

OTİZMLİ GENÇ RESSAM, SANATLA KENDİ YOLUNU ÇİZDİ