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Otizmli ve İşitme Engelli Yüzücü İlayda Sayın, 7 Madalya ile Dikkat Çekiyor

Konya'da düzenlenen SOBE Otizm Spor Oyunları'na katılan İlayda Sayın, babasıyla birlikte yüzme alanında yeni başarılara imza atıyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 11:23
Otizmli ve İşitme Engelli Yüzücü İlayda Sayın, 7 Madalya ile Dikkat Çekiyor

Özel Sporcu İlayda Sayın, Yeni Hedeflerle Yüzmeye Devam Ediyor

Adana'da yaşayan işitme engelli ve otizmli yüzücü İlayda Sayın, SOBE Otizm Spor Oyunları için Konya'ya geldi. 22 yaşındaki genç sporcu, katıldığı oyunlarda 7 madalya kazanarak başarısını taçlandırdı. 16 yıllık lisanslı bir yüzücü olan İlayda, TOSSFED ve SOBE Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 13+ yaş kategorisinde 400 metre karışık stilde altın, 200 metre serbest stilde bronz ve 50, 100, 400 ve 800 metre serbest pasif yüzme ile 100 metre kelebek stilde gümüş madalya elde etti.

Babasının Desteği ile Gelen Üstün Başarılar

İlayda Sayın'ın babası Osman Sayın (56), kızında doğumdan itibaren gözlemlediği farklılıkları anlattı. 3 yaşında anaokuluna başladığında otizmin belirtilerinin arttığını söyleyen Osman Sayın, "Yüzme ve su, otizmli çocukların sevdiği bir alan. Kızımı yüzmeye yönlendirdik ve buradaki yeteneğini keşfettik. 16 yıldır haftada 6 gün 2 saat antrenman yapıyoruz," dedi.

Ulusal Müsabakalarda Önemli Başarılar

Osman Sayın, TOSSFED'e bağlı yarışmalarda İlayda'nın başarılarına dikkat çekerek, "İlayda Türkiye genelinde barajı geçen 3 sporcu arasında. 2022'de TOSSFED Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre serbest ve 100 metre kelebekte birinci geldi. Araştırmalarımız sonucunda Kayseri ve Mersin'de birçok madalya kazanmayı başardı," ifadelerini kullandı.

Yeni Hedefler ve Uluslararası Başarılar

İlayda Sayın, kazandığı madalyaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ettiğini belirterek, uluslararası müsabakalarda derece elde etmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. "Daha fazla madalya kazanmayı hedefliyorum," diyen İlayda, babasıyla birlikte yeni hedeflerin peşinde koşacak.

Adana'da yaşayan ve SOBE Otizm Spor Oyunları için Konya'ya gelen 22 yaşındaki işitme engelli ve...

Adana'da yaşayan ve SOBE Otizm Spor Oyunları için Konya'ya gelen 22 yaşındaki işitme engelli ve otizmli İlayda Sayın, yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Adana'da yaşayan ve SOBE Otizm Spor Oyunları için Konya'ya gelen 22 yaşındaki işitme engelli ve...

Adana'da yaşayan ve SOBE Otizm Spor Oyunları için Konya'ya gelen 22 yaşındaki işitme engelli ve otizmli İlayda Sayın, yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

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