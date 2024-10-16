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Otoyol Jandarmaları 28 İlde Göreve Başladı

Otoyol Jandarma Komutanlığı, 28 ildeki törenlerin ardından trafik ve asayiş hizmetlerine başladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:35
Otoyol Jandarmaları 28 İlde Göreve Başladı

Otoyol Jandarma Komutanlığı Göreve Başladı

Otoyol Jandarma Komutanlığı, 28 ilde gerçekleştirilen törenlerle yeni görevine resmen başladı. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, yeni ekiplerin trafik düzenini sağlamak ve asayiş hizmetlerini yerine getirmekle sorumlu olacağı vurgulandı.

Görev ve Amaç

Açıklamada, "Otoyol jandarma komutanlıklarımız, dün 28 ilde düzenlenen törenlerin ardından göreve başlamıştır. Bu komutanlıklar ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Ayrıca, envanterimize katılan yeni araçlarımızla birlikte milletimizin hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz. Unutmayalım ki, millete hizmetin yeri ve zamanı yoktur," denildi. Başarı Dilekleri

Yeni görevdeki tüm personel için başarılı bir çalışma dönemi temenni edildi. Otoyol jandarması, bu başlangıç ile birlikte otoyol güvenliğini artırmayı ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalara hız kesmeden devam edecek.

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