Otoyollarda Yapay Zeka Destekli Güvenlik Düzeni Başlatıldı

Yapay Zeka Destekli Radar Cihazları ile Otoyol Güvenliği Artıyor

Otoyol Jandarma timleri, karayolu güvenliğini sağlamak için yapay zeka destekli radar cihazları ve yüz tanıma özellikli yaka kameraları gibi son teknoloji ekipmanlar kullanıyor. 15 Ekim 2024 tarihi itibarıyla, şehirlerarası yollardaki asayiş işlemleri Jandarma Genel Komutanlığı'na devrederek önemli bir adım attı.

Otoyol Jandarması, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından devraldığı bu görevle, 27 ilde 4 bin personelle etkili bir güvenlik hizmeti sunmaya başladı. Ekipler, trafik kazalarından asayiş olaylarına kadar her duruma müdahale ederek yolda kalan vatandaşlara yardım ediyor.

Son Teknoloji ile Hız Tespiti

Otoyol Jandarması'nın kullandığı yeni nesil mobil hız tespit sistemi, yapay zeka desteği sayesinde her hava koşulunda etkin denetimler sağlıyor. Sistem, tripod ya da araç üzerine kurulabilen yapısıyla aynı anda dört şeritteki araçların hızını ölçüyor.

İhlal durumlarında, veriler anlık olarak trafik ekiplerine iletilerek, kural ihlali yapan sürücülere yasal işlemler uygulanıyor. Ayrıca araçların rengi, markası ve modeli gibi veriler de otomatik olarak tanımlanabiliyor.

Alarmlar ile Hızlı Müdahale

Yerli yazılım kullanılarak geliştirilen sistem, hız ihlali yapan araçlarla birlikte yakalama kararı bulunan araçları da anlık olarak tespit ederek ekipleri uyarıyor. AA muhabirinin Otoyol Jandarma timlerinin bir gününü takip etmesi sırasında, ekipler 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi yakalamayı başardı.

Hava ve Kara Denetimleri ile Güvenlik

Otoyol Jandarması'nın etkin çalışmaları sayesinde, vatandaşların huzurlu bir yolculuk yapmaları sağlanıyor. Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük mevkisinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, ''Toplum odaklı kolluk yaklaşımını benimsiyoruz. 15 kilometrede bir tim görev yapacak şekilde planlama yaptık.'' ifadeleriyle güvenliğin artırıldığını belirtti.

Dinlenme Tesislerinin Güvenliği Altında

Otoyollar üzerindeki dinlenme tesislerinin güvenliği de Otoyol Jandarma timleri tarafından sağlanıyor. Jandarma Astsubay Fatma Toraman, vatandaşların güvenli bir şekilde dinlenmeleri için "kesintisiz ve güvenli hizmet" anlayışıyla çalıştıklarını dile getirdi.

Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik ve asayiş olaylarına ilişkin işlemlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla otoyollar, 15 Ekim 2024 itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığına devredildi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından görevi devralan Otoyol Jandarması, 27 ilde 4 bin personelle vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarına başladı. Otoyol Jandarma timleri, trafik kazalarından asayiş olaylarına kadar her vakaya müdahale ediyor, yolda kalan vatandaşlara yardım ediyor. Ekipler, yüz tanıma özellikli yaka kameraları, yapay zeka destekli radar cihazları gibi son teknoloji ekipmanlarla, gün boyunca havadan ve karadan denetim yapıyor.

Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik ve asayiş olaylarına ilişkin işlemlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla otoyollar, 15 Ekim 2024 itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığına devredildi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından görevi devralan Otoyol Jandarması, 27 ilde 4 bin personelle vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarına başladı. Otoyol Jandarma timleri, trafik kazalarından asayiş olaylarına kadar her vakaya müdahale ediyor, yolda kalan vatandaşlara yardım ediyor. Ekipler, yüz tanıma özellikli yaka kameraları, yapay zeka destekli radar cihazları gibi son teknoloji ekipmanlarla, gün boyunca havadan ve karadan denetim yapıyor.