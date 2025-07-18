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ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Yeni ÖTV düzenlemesi, araç fiyatlarını baştan aşağı etkileyebilir. TBMM'den geçen teklifin detaylarını keşfedin.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 12:35
ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Türkiye'deki milyonlarca araç sahibi ve otomobil almayı hayal eden vatandaşları doğrudan ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanıyor. Uzun süredir gündemde olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, bu düzenleme ile araç fiyatlarında beklenen indirim hayali gerçeğe dönüşecek mi, yoksa bazı modeller için yeni zamlar kapıda mı? İşte tüm Türkiye'nin merakla beklediği ÖTV düzenlemesinin detayları.

Mevcut ÖTV sisteminin piyasa gerçekleriyle örtüşmemesi son yıllarda sıkça gündeme gelmişti. Araç fiyatlarında yaşanan astronomik artışlar, vergi dilimlerinin temelini oluşturan matrah (vergisiz fiyat) eşiklerini anlamsız hâle getirmişti. Düşük ve orta segmentteki araçlar, en üst vergi dilimlerine giriyor, bu da tüketicilerin neredeyse her araç için yüksek oranlarda, yani yüzde 80, yüzde 150 veya yüzde 220 gibi vergiler ödemesine yol açıyordu. Bu durum, vergilendirmede kademelendirme mantığını ortadan kaldırarak fair bir yapı sunmaktan uzaklaşmıştır.

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Yeni düzenlemede, fosil yakıtlı binek otomobiller ve bazı hibrit modellerin ÖTV matrah eşikleri ve oranlarında yapılacak değişiklik dikkatle takip ediliyor. Motor silindir hacmi ve elektrik motor gücü gibi kriterlere göre belirlenecek olan ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Bu yeni sistemin sonucu olarak, daha düşük fiyatlı ve daha küçük motorlu araçların daha düşük vergi dilimlerinde yer alması mümkün olabilirken, lüks ve yüksek motor hacimli araçlarda ise yüksek vergilendirme devam edecek.

Düzenlemenin dikkat çeken diğer bir noktası, kamyonet sınıfında yer alan ancak arazi taşıtı özelliklerine sahip araçların (azami yük kütlesi 3.500 kilogramı geçmeyen) ÖTV oranının %50 olarak sabitlenmiş olmasıdır.

Özel muafiyet düzenlemesi de dikkat çekmektedir. Kanun teklifi, sivil tüketicilerin yanı sıra devletin güvenlik birimlerini de kapsamaktadır. Yerli katkı oranı en az %40 olan binek otomobil, kamyonet, arazi taşıtı ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi kurumlar tarafından milli savunma ve iç güvenlik amacıyla ilk alımında ÖTV'den muaf tutulacağı belirtilmektedir. Bu muafiyet, ilgili kuruluşların ihtiyacını karşılayacak yerli üretim bulunmaması durumunda hafif ticari taşıtları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

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