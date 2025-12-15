DOLAR
Ovacık'ta Fotokapan: Kurt Sürüsü ve Yaban Domuzları Görüntülendi

Karabük Ovacık'ta Ramazan Işık'ın kurduğu fotokapan, ormanda dolaşan kurt sürüsü ve yaban domuzlarını kaydetti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:33
Fotokapan Doğaseverin Çalışmasıyla Kuruldu

Karabük'in Ovacık ilçesinde, doğasever Ramazan Işık tarafından evinin yakınındaki ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, bölgedeki yaban hayatını bir kez daha belgeliyor.

Fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde ormanda dolaşan bir kurt sürüsü ile yaban domuzları yer aldı. Işık, daha önce de bölgede çeşitli yaban hayvanlarını görüntülemişti.

Doğa ve Yaban Hayatı İzleme Çabası

Ramazan Işık, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının hareketlerini takip etmek amacıyla fotokapan kurdu. Bölgeden elde edilen çekimler, yerel yaban hayatının çeşitliliğine dair önemli görsel kayıtlar sunuyor.

