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Oylum Höyük'te 2025 Kazıları Başladı

Kilis'teki Oylum Höyük'te 2025 kazıları, önemli tarihi bulgular için başladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 15:45
Oylum Höyük'te 2025 Kazıları Başladı

Oylum Höyük Kazıları 2025'te Devam Ediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Oylum Höyük, Kilis'te 2025 kazıları başladı. Suriye sınırının sıfır noktasındaki bu tarihi alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Üniversitesi ve Kilis Valiliği işbirliğiyle yürütülen kazı çalışmalarına, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlık ediyor.

Tarihsel Derinlikler

Prof. Dr. Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oylum Höyük'teki kazıların 1988 yılında başladığını belirtti. En uzun soluklu kazı projeleri arasında yer alan Oylum Höyük'ün, Hitit imparatorluk çağına tarihlenen geniş bir alanı kapsayan Genç Tunç Çağ tabakalarını inceleyeceklerini vurguladı.

Oylum Höyük’ün Önemi

Engin, "Bu tabaka büyük önem taşıyor. Oylum Höyük, Tunç Çağlarında önemli bir yönetim merkezi olarak biliniyor. Erken bir evreye ait bir saray yapısı ile Hitit tabakasında anıtsal bir idari yapı bulduk. Bu yapıya bağlı alanlarda elde edilen çok sayıda Hitit kral mühürü ve mühür baskısı, burayı önemli bir yönetim merkezi olarak gösteriyor," şeklinde konuştu.

Gelecek Beklentileri

Son bulgular, Oylum Höyük'ün Nuhaşşe ülkesinin başkenti olduğu ve Hitit kaynaklarında 'Ukulzat' ya da 'Kuilzila' olarak geçen kent hakkında güçlü emareler sunduğunu gösteriyor. 2025 yılı boyunca daha fazla yazılı tablet, kral mührü ve mühür baskıları bulmayı umduklarını ekleyen Prof. Dr. Engin, çalışmalarını bu tabakayı daha iyi anlamaya yönelik sürdürdüklerini belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te 2025...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te 2025 kazıları başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te 2025...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer alan Kilis'teki Oylum Höyük'te 2025 kazıları başladı.

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