Oyunu kullanan Meral Akşener: Ankara'da seçimler oldukça ilginç geçecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da ilk kez oy kullandı. Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa giden Akşener, şu açıklamalarda bulundu:

"Partimin her bir üyesinin iftiralara maruz kaldığı zorlu bir süreçten geçtik. Miting yerine esnaf ziyaretleri yaparak çalışmalarımızı sürdürdük. Sonuçların hem bizim hem de Türkiye için olumlu olacağını düşünüyorum. Seçmenin odak noktasında olduğu bir süreci sağlamak için elimizden geleni yaptık. Ankara'da seçimler oldukça ilginç geçecek gibi görünüyor. Ancak her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Seçim sonuçlarının vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm çabamız, seçmen merkezli bir siyaset dilinin hakim olması içindi."