Öz Çiftine Soruşturma Şoku! Fenomen Çift Hakkında Örgüt Soruşturması Başlatıldı!

Sosyal medyada fenomenlerine yapılan soruşturmaya bir yenisi daha eklendi. Milyonlarca takipçiye sahip olan ve lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Öz çifti, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mercek altına alındı. Fenomen çiftin güzellik merkezleri ve kliniklerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu.

Fenomen çift hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ gibi ayrı suçlardan soruşturma başlatıldı.

Örgütün Amacı Neydi?

Yürütülen soruşturma kapsamında, Tayyar ve Özlem Öz çiftinin birinci derece yakınlarının da dahil olduğu bir örgüt kurdukları belirtiliyor. Kurulan bu örgüt aracılığıyla da sahte faturalar düzenleyerek vergi kaçırdıkları iddia ediliyor. Örgütün amacının, çiftin sosyal medyada gösterdikleri lüks yaşamı finanse etmek ve kamuoyunu yanıltmak olduğu öne sürülüyor.

Örgütün, çiftin sahip olduğu güzellik merkezleri ve klinikleri de kullandığı ve bu işletmelerde yaptıkları işlemlerden elde ettikleri gelirleri gizledikleri belirtiliyor. Örgütün, ayrıca çiftin aldığı gayrimenkuller ve araçlar üzerinde de tasarruf hakkına sahip olduğu ifade ediliyor.

Taraflar İddiaları Reddediyor

Öz çifti, hakkındaki iddiaları reddediyor ve kendilerine iftira atıldığını savunuyor. Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, yasal yollardan kazandıkları parayla yaşadıklarını ve vergilerini düzenli olarak ödediklerini söylüyor.

Çift, ayrıca örgüt kurma suçlamasına da tepki gösteriyor ve kendilerine yönelik bir linç kampanyası yürütüldüğünü iddia ediyor. Çift, soruşturmanın sonucunda aklanacaklarına inandıklarını ve hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyor.

Öz çifti kimdir?

Tayyar Öz, 1987 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra ortopedi ve travmatoloji uzmanı oldu. Şanlıurfa, Ümraniye ve Sancaktepe’de devlet hastanelerinde çalıştıktan sonra, 2020 yılında İstanbul Ataşehir’de kendi kliniğini açtı.

Özlem Öz, 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nü bitirdikten sonra Tayyar Öz ile evlendi. Çiftin üç kız çocuğu var ve Özlem Öz dördüncü çocuğuna hamile. Özlem Öz, 2021 yılında sosyal medyada fenomen oldu ve milyonlarca takipçiye ulaştı. Ayrıca, güzellik merkezleri ve kozmetik firması da kurdu.