Öz Orman-İş: Grev Kararı Alınabilir

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, düzenlediği basın toplantısında, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aslan, "15-20 güne kadar bitmezse biz de grev kararı almak durumundayız" dedi.

Basın toplantısında orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyen Aslan, Türkiye'nin orman varlığına dikkat çekerek, "Ormanları korumak durumundayız. Eğer biz koruyamazsak, doğayı yok edersek bunun bedelini öderiz" şeklinde konuştu.

Aslan, Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlara müdahalede gerekli teknik altyapıya sahip olduğunu belirterek, 105 helikopter, 27 uçak, 1776 arazöz ve 831 ağır iş makinesi ile etkili bir müdahale süreci yürütüldüğünü ifade etti.

Yangınlarla Mücadelede Yer Ekiplerine Vurgu

Daha etkili bir yangın söndürme süreci için yer ekiplerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, Hazine ve Maliye Bakanı'nın acilen Orman Genel Müdürlüğü'ne 15 bin işçi kadrosu tahsis etmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, kamu çalışanlarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi süreci hakkında da bilgi veren Aslan, TÜRK-İŞ Konfederasyonu'nun grev kararı aldığını hatırlatarak, "Öz Orman-İş Sendikası olarak 15-20 gün içerisinde sürelerimiz doluyor. Bu süre zarfında bir sonuç elde edemezsek biz de grev kararı almak durumundayız" dedi. Grev kararının zamanlaması ile ilgili sorulara ise, "Grev kararı almazsanız yetkiniz düşüyor. Toplu iş sözleşmesi pazarlık masasında acilen bitirilmeli" yanıtını verdi.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan (sol 2), sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan (sol 2), sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı.