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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Donald Trump'ı Davet Etti

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Trump'ı kutlayarak Özbekistan'a resmi ziyarete davet etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 01:02
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 01:02
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Donald Trump'ı Davet Etti

Mirziyoyev'den Trump'a Kutlama Mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ı tebrik etti ve kendisini ülkesine davet etti. Bu duyuru, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapıldı.

Seçim Zaferinin Önemi

Mirziyoyev, Trump'a gönderdiği mesajda, ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin;, ABD'nin global alandaki etkisini ve ekonomik gücünü artırma yönünde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, Trump'ın programının ve planlarının, Amerikan halkı tarafından güçlü bir destek gördüğünü belirtti.

Stratejik Ortaklığın Gelişimi

Özbekistan'ın bağımsızlığı ve egemenliğine verdiği destek için ABD yönetimine teşekkür eden Mirziyoyev, Trump'ın ilk başkanlık döneminde başlatılan Stratejik Ortaklık çerçevesinde iki ülke arasında verimli görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Karşılıklı İlişkilerin Artışı

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha önce görülmemiş bir şekilde geliştiğini ve karşılıklı güven, saygı ve desteğe dayanan bir siyasi diyalog oluşturulduğunu belirten Mirziyoyev, ticaret, güvenlik, askeri ve insani ilişkilerin de arttığını vurguladı.

Gelecekteki İşbirlikleri

Mirziyoyev, Trump liderliğindeki ABD yönetimiyle dostane ilişkilerin sürdürülmesi ve mevcut anlaşmaların tam olarak uygulanması konusunda kararlılıklarını dile getirerek; C5+1 platformu ve Orta Asya ve ABD Ticaret ve Yatırım Anlaşması çerçevesinde bölgesel işbirliğinin genişletilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Resmi Ziyaret Daveti

Son olarak Mirziyoyev, "Ortak çabalarımızla birçok alanda işbirliğimizi geliştireceğimize inanıyorum. Gelecekte Afganistan'da barışın sağlanması ve sosyal kalkınmasının desteklenmesi, işbirliğimizin önemli bir parçası olacaktır. Sizi Özbekistan'a resmi ziyaret için bekliyoruz." diyerek Trump'a resmi bir ziyaret davetinde bulundu.

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