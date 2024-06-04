Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye'yi ziyaret edecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 6 Haziran’da Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleşecek.



Mirziyoyev’in ziyareti sırasında, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin her alanda en üst seviyeye çıkarılması ve iki ülkede yapılan özel sektör yatırımlarının ele alınması bekleniyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirecek bir adım olarak görülüyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, daha önce Türk Devletleri Teşkilatı’nın 9. Zirvesi’nde, Türk dünyasına yaptığı hizmetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Türk Dünyası Ali Nişanı” takdim etmişti. Bu ödül, Mirziyoyev ve Erdoğan arasındaki yakın ilişkileri ve işbirliğini simgeliyor.

Bu ziyaret, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesine yardımcı olacak. Ayrıca, bu ziyaretin, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ekonomik ve politik bağları daha da güçlendireceği bekleniyor.