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Özbekistan'da 15 Temmuz Anma Töreni Yapıldı

Taşkent'te düzenlenen anma töreninde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlandı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 20:06
Özbekistan'da 15 Temmuz Anma Töreni Yapıldı

Özbekistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anlam dolu bir anma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinliğe, Büyükelçi Ufuk Ulutaş, ülkedeki Türk iş insanları, büyükelçilik çalışanları ve Özbek gazeteciler katıldı.

Programın İçeriği

Tören, 15 Temmuz şehitleri için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Büyükelçi Ulutaş'tan Önemli Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Ulutaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsünün engellenişinin 9. yıldönümünde bir araya geldiklerini ifade etti. Ulutaş, "Dünya tarihinde emsali görülmemiş bir direniş olan 15 Temmuz destanı, milletin, milli iradenin ve demokrasiye sahip çıkan milyonların, diğer bir ifadeyle Türkiye'nin zaferidir." şeklinde konuştu.

Ulutaş, FETÖ'ye ilişkin olarak, "Adını koymak gerekirse kendi sapkın ve mektum emelleri yolunda bazen sivil toplum kuruluşu, bazen tüccar, bazen eğitim kurumu, bazen dini vasıflı bir topluluk kisvesi altında faaliyet gösteren, çok katmanlı uluslararası ve gizli hücrelerden meydana gelen FETÖ, kült niteliği haiz yabancı istihbarat aparatı bir terör ve organize suç örgütüdür." dedi.

FETÖ ile Mücadele Vurgusu

15 Temmuz 2016'dan önce başlayan FETÖ ile mücadelenin milli güvenliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Ulutaş, örgüt elebaşının ölmesinin kendilerini rehavete sokmadığını vurgulayarak, bu karanlık terör örgütünün tamamen tasfiye olana kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.

Ulutaş ayrıca, "Bütün evrensel değerleri kendi gündemleri için kullanan bu örgütün yalnızca Türkiye bakımından değil, faaliyet gösterdiği diğer ülkeler ve halklar açısından da büyük bir güvenlik tehdidi olduğunun altını çizerek, dost ve müttefik ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının büyük bölümünün Türkiye devletinin yürüttüğü uluslararası gayretlerle akamete uğratıldığını" ifade etti.

Terörle Mücadelede Destek

Terörle mücadelede desteklerini esirgemeyen dost ve kardeş devletlere teşekkür borçlu olduklarını aktaran Ulutaş, örgütün Orta Asya'da artık tutunamadığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belgesel Gösterimi

Etkinliğin sonunda, "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" belgeseli katılımcılara sunuldu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma...

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma...

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

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