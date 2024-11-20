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Özbekistan'da Abdulla Aripov Yeniden Başbakan Seçildi

Özbekistan'da Abdulla Aripov, 27 Ekim seçimleri sonrası başbakanlık görevine yeniden getirildi. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, milletvekillerinin desteğini aldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:24
Özbekistan'da Abdulla Aripov Yeniden Başbakan Seçildi

Özbekistan'da Abdulla Aripov Yeniden Başbakan Seçildi

Özbekistan'da geçtiğimiz ay yapılan seçimlerin ardından Abdulla Aripov, yeni hükümetin kurulması amacıyla dün istifa etmesinin ardından yeniden başbakan oldu. 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimler sonrası oluşturulan parlamento, Yasama Meclisi oturumunu düzenledi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Destek Açıklaması

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, siyasi parti istişarelerinin ardından Aripov'u başbakan adayı olarak önerdi. Mirziyoyev, Aripov'un devlet yönetimindeki bilgi ve birikimlerine değinerek, milletvekillerinden desteğini istedi.

Ekonomik Hedefler ve Stratejiler

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yeni dönemde hükümetin önceliklerinin başında makroekonomik dengenin korunması ve 2030 yılına kadar GSYİH'nin 160 milyar dolara çıkarılması olduğunu belirtti. Son yıllarda ülke ekonomisinin büyüdüğünü kaydetti.

Mirziyoyev, yıllık enflasyon hedefinin %5-6, bütçe açığının %3 ve yıllık kredi hacminin 30 milyar dolar civarında olması gerektiğini vurguladı. Hükümetin, önümüzdeki 5 yıl içinde en az 100 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmeyi ve yıllık ihracat hedefini 45 milyar dolara ulaştırmayı amaçladığını da ifade etti.

Aripov'un Yeniden Başbakan Olması

Toplantıda Aripov, yeni hükümetin kısa ve uzun vadeli eylem planını milletvekillerine sundu. Yapılan gizli oylamada, milletvekilleri Aripov'un başbakan olmasını oy birliğiyle desteklediler. Yeni kabine, Yasama Meclisi tarafından onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Yasa gereği, hükümet yeni kabinenin oluşturulması amacıyla mevcut yetkilerinden feragat etti. Aripov, daha önce de 2016 ve 2019 yıllarında yapılan seçimlerin ardından başbakan olarak görev yapmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Özbekistan'da 27 Ekim 2024'te yapılan seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması için istifa...

Özbekistan'da 27 Ekim 2024'te yapılan seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması için istifa eden Abdulla Aripov (fotoğrafta), yeniden başbakan oldu. Ülkede düzenlenen genel seçimlerin ardından oluşturulan parlamentonun alt kanadı olan 150 üyeli Yasama Meclisinin oturumu düzenlendi.

Özbekistan'da 27 Ekim 2024'te yapılan seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması için istifa...

Özbekistan'da 27 Ekim 2024'te yapılan seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulması için istifa eden Abdulla Aripov (fotoğrafta), yeniden başbakan oldu. Ülkede düzenlenen genel seçimlerin ardından oluşturulan parlamentonun alt kanadı olan 150 üyeli Yasama Meclisinin oturumu düzenlendi.

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