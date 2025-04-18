Özbekistan'da Babür İmparatoru Anısına Yeni Şehir Kuruluyor

Babür İmparatoru Anısına Yeni Şehir: Babür

Özbekistan, doğusundaki Andican şehri yakınında, Büyük Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Zahiriddin Muhammed Babür'ün anısına Yeni Andican isminde bir şehir inşa ediyor. Ülke Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in önerisiyle bu yeni şehir, Babür ismiyle anılacak.

İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Mirziyoyev, Andican bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette şehirdeki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Şehir halkı ve bölgenin önde gelen isimleriyle yaptığı toplantıda, Babür'ün isminin yeni şehre verilmesini önerdi. Bu öneri büyük destek gördü ve şehir artık Babür olarak anılacak.

Mirziyoyev, konuşmasında; "Babür, öylesine büyük bir kişilik ki, sadece sokaklar ve meydanlar değil, ona bir şehir bile inşa edilmelidir. Bugün büyük ecdadımızın hayallerinin gerçekleştiğini söylemekteyim." dedi.

Şehrin Tasarımında Türk Tasarımcılar Yer Aldı

Yaklaşık 4 bin hektarlık alanda inşa edilen Babür şehrinin planlama ve tasarımında Türk tasarımcıların da katkısı bulunuyor. Yeni şehirde 1500 hektarlık alanda 2 binden fazla konut, parklar ve yeşil alanlar yer alacak.

İlk etapta çok katlı 63 konut, okul, poliklinik ve alışveriş merkezleri inşa ediliyor. Yılsonuna kadar 40 konutun daha tamamlanması bekleniyor.

Yeni Özbekistan Parkı ve Tematik Alanlar

İnşa edilen Yeni Özbekistan Parkı, 19 hektarlık alana yayılıyor ve burada 10 binden fazla fidan dikildi. Parkta sinema, konser salonları ve eğlence alanları da bulunacak.

Parkın merkezine Babür’ün büyük bir heykeli dikilecek ve ayrıca Babür İmparatorluğu'nun hükümdarlarını konu alan bir tematik park oluşturulacak.

Babür'ün Tarihsel Önemi

1483'te Andican'da dünyaya gelen Babür, 12 yaşında tahta geçti ve Hindistan’da Babür İmparatorluğu'nu kurarak tarihe adını yazdırdı. Orta Asya’dan Hindistan’a yaptığı seferde büyük askeri başarılar sağladı.

Babür, sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda önemli bir şair ve yazar olarak öne çıkmaktadır. Yazdığı eserler arasında Babürname ve Divanı Babür gibi önemli edebi miraslar bulunuyor.

Orta Asya topraklarından çıkarak Hindistan’ı fetheden ve orada Büyük Babür İmparatorluğunu kuran Zahiriddin Muhammed Babür’ün ismi, doğduğu Andican'da inşa edilen yeni bir şehre verildi. Özbekistan’ın doğusunda yer alan Andican şehrinin yakınında Yeni Andican adı ile 2021'de yeni bir şehir inşa edilmeye başlatılırken, söz konusu şehir, bundan sonra Babür ismi ile adlandırılacak. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bu hafta Andican bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette Yeni Andican şehrinde süren inşaat çalışmalarını inceledi.

Orta Asya topraklarından çıkarak Hindistan’ı fetheden ve orada Büyük Babür İmparatorluğunu kuran Zahiriddin Muhammed Babür’ün ismi, doğduğu Andican'da inşa edilen yeni bir şehre verildi. Özbekistan’ın doğusunda yer alan Andican şehrinin yakınında Yeni Andican adı ile 2021'de yeni bir şehir inşa edilmeye başlatılırken, söz konusu şehir, bundan sonra Babür ismi ile adlandırılacak. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bu hafta Andican bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette Yeni Andican şehrinde süren inşaat çalışmalarını inceledi.