Özbekistan'da İmam Tirmizi Konferansı Yapıldı

Özbekistan'da İmam Tirmizi'nin Bilimsel Mirası Konferansı

Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde, İmam Tirmizi'nin bilimsel mirasının İslam medeniyetindeki önemi üzerine uluslararası bir konferans gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Özbek hükümeti, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi ve İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliği ile organize edildi.

Önemli Katılımcılar

Konferansa, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşlardan 50'den fazla ulemâ, müftü, âlim ve yetkilinin katılımı sağlandı.

Şevket Mirziyoyev'in Mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, etkinlikte katılımcılar için bir mesaj yayınlayarak konferansın başarılı geçmesini diledi.

Hadislerin Işığında İmam Tirmizi

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Başmüftü Nuriddin Haliknazarov, İmam Tirmizi'nin İslam dünyası için taşıdığı değeri vurgulayarak, onun topladığı hadislerin günümüzde Müslümanlara rehberlik ettiğini ifade etti.

Mısır Müftüsü’nin Değerlendirmesi

Mısır Müftüsü Şeyh Prof. Dr. Nazir Mohammed Ayad, konferansın iki önemli muhaddis olan İmam Buhari ve İmam Tirmizi'nin doğduğu topraklarda düzenlenmesinin, İslam dünyasında hadis çalışmalarını yeni bir döneme taşıyacağını belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, günümüzde din ve laiklik dengesini korumanın zorluğuna dikkat çekerek, Özbekistan'ın bu konudaki başarısının örnek olabileceğini dile getirdi.

Konferansın İçeriği

Konferans kapsamında, İmam Tirmizi'nin hadis okulu, 'Sünen-i Tirmizi' eseri ve hadis ilimlerinin gelişimindeki rolü gibi konular üzerinde sunumlar yapıldı. Ayrıca, İmam Tirmizi'nin bilimsel mirasının araştırılması ve gelecek nesillere aktarılması konuları da ele alındı.

Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde, İmam Tirmizi'nin bilimsel mirasının İslam medeniyetindeki önemi konulu uluslararası konferans düzenlendi. Özbek hükümeti tarafından Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi ve İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşu temsilen 50'den fazla ulema, müftü, alim ve yetkili katıldı.

Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde, İmam Tirmizi'nin bilimsel mirasının İslam medeniyetindeki önemi konulu uluslararası konferans düzenlendi. Özbek hükümeti tarafından Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi ve İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşu temsilen 50'den fazla ulema, müftü, alim ve yetkili katıldı.

Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde, İmam Tirmizi'nin bilimsel mirasının İslam medeniyetindeki önemi konulu uluslararası konferans düzenlendi. Özbek hükümeti tarafından Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi ve İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşu temsilen 50'den fazla ulema, müftü, alim ve yetkili katıldı.

Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde, İmam Tirmizi'nin bilimsel mirasının İslam medeniyetindeki önemi konulu uluslararası konferans düzenlendi. Özbek hükümeti tarafından Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi ve İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşu temsilen 50'den fazla ulema, müftü, alim ve yetkili katıldı.

Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde, İmam Tirmizi'nin bilimsel mirasının İslam medeniyetindeki önemi konulu uluslararası konferans düzenlendi. Özbek hükümeti tarafından Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi ve İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşu temsilen 50'den fazla ulema, müftü, alim ve yetkili katıldı.

Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde, İmam Tirmizi'nin bilimsel mirasının İslam medeniyetindeki önemi konulu uluslararası konferans düzenlendi. Özbek hükümeti tarafından Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi ve İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşu temsilen 50'den fazla ulema, müftü, alim ve yetkili katıldı.

Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde, İmam Tirmizi'nin bilimsel mirasının İslam medeniyetindeki önemi konulu uluslararası konferans düzenlendi. Özbek hükümeti tarafından Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi ve İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliğinde organize edilen konferansa, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülke ve uluslararası kuruluşu temsilen 50'den fazla ulema, müftü, alim ve yetkili katıldı.