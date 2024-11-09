Özbekistan'da Türk Filmleri Haftası Coşku ile Başladı

Özbekistan'da Türk Sinemasının Büyüsü

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk sinemasını tanıtmak amacıyla düzenlenen Türk Filmleri Haftası büyük bir coşkuyla başladı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Taşkent Büyükelçiliği, Özbekistan Sinematografi Ajansı ve Ulusal Sinematografi Geliştirme Merkezi iş birliği ile düzenlenen etkinlik, yerli düşünce derneği koordinasyonunda dün akşam Sinema Sanatı Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Açılışta Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Açılış törenine Özbekistan Başbakan Yardımcısı Zulayho Mahkamova, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca Türk ve Özbek sinema dünyasından birçok yönetmen ve oyuncu etkinlikte yer aldı.

Türkan Şoray’ın onur konuğu olarak katıldığı bu prestijli etkinlikte, Aslıhan Karalar, Deniz Gök, Bestemsu Özdemir gibi tanınmış oyuncular da yer aldı. Sunuculuğunu yapımcı ve oyuncu Esra Gezginci’nin üstlendiği açılış, Özbek sinemaseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Kültürel İlişkilerin Gelişimine Katkı

Başbakan Yardımcısı Mahkamova, etkinliğin Türk sineması ve sanatçılarıyla Özbek sanatseverlerin tanışmasına vesile olacağını vurguladı. Ayrıca, Türk sinema dünyasında öne çıkan isimlerin etkinlikte yer almasının iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendireceğini belirtti.

İki Ülke Arasındaki İşbirliğine Vurgu

TBBM kültür komisyonu başkanı Mahmut Özer, Türkiye ve Özbekistan’ın kardeş ülkeler olarak daha fazla ortak proje gerçekleştirmesini istedi ve bu tür etkinliklerin iki ülke halkları arasında güçlü bağlar oluşturacağını açıkladı.

Birol Güven, Türk Filmleri Haftası’nın Özbekistan’daki kültürel birliği pekiştirdiğini ifade ederek, yakında Türkiye’de bir Özbekistan Film Haftası etkinliği düzenleneceğine söz verdi.

Türkan Şoray'a Onur Ödülü

Etkinlik boyunca Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray, Özbek hayranları tarafından büyük bir coşku ile karşılandı ve Sinema Onur Ödülü ile ödüllendirildi. Şoray, 46 yıl önce buraya yaptığı ziyaretten duyduğu mutluluğu ve bu güzel anıları paylaştı.

Film Gösterimleri ve Gelecek Projeler

Türk Filmleri Haftası kapsamında, “Son Akşam Yemeği”, “Nefes: Yer Eksi İki”, “Aşk Mevsimi”, “An” ve “Daha İyi Bir Yarın” gibi önemli Türk filmleri gösterilecek. Ayrıca, Türkiye ve Özbekistan sinema kurumları arasında ortak film yapımını öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen programla "Türk Filmleri Haftası" başladı. Etkinliğe, Türk sinema sanatçısı Türkan Şoray da katıldı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen programla "Türk Filmleri Haftası" başladı. Etkinliğe, Türk sinema sanatçısı Türkan Şoray da katıldı.