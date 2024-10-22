DOLAR
34,24 0,01%
EURO
37,07 -0,09%
ALTIN
3.006,27 -0,41%
BITCOIN
2.289.998,37 1,23%

Özbekistan Doğal Gaz İthalatçısı Oluyor

Özbekistan, doğal gaz üretimindeki düşüş ve iç tüketimdeki artışla doğal gaz ithalatçısına dönüştü.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:12
Özbekistan Doğal Gaz İthalatçısı Oluyor

Özbekistan'ın Doğal Gaz İthalatı Artıyor

Özbekistan, doğal gaz üretimindeki azalma ve artan iç tüketim nedeniyle son dönemde doğal gaz ithalatına yöneldi. 2017 yılında 56,4 milyar metreküp üretim gerçekleştiren ülke, 2020'den itibaren tüketimin yükselmesi ile bu alanda dışa bağımlı hale geldi.

Doğal Gaz Üretiminde Düşüş

2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 60,3 ve 60,5 milyar metreküp olarak belirlenen üretim, 2020'de 49,7 milyar metreküpe düştü ve 2023'te bu rakam daha da gerileyerek 46,7 milyar metreküpe indi. Bu dönemde, ülkedeki doğal gaz üretiminde belirgin bir düşüş yaşandı.

İthalatın Artışı ve Yıllık Rakamlar

Özbekistan, 2020'de Türkmenistan'dan 900 milyon metreküp, 2021'de 1,5 milyar metreküp doğal gaz ithalatı gerçekleştirdi. Özbekistan’ın 2023 itibariyle Rusya'dan günlük 7-9 milyon metreküp doğal gaz alımına başlayarak, toplam ithalat hacmi ilk kez ihracatını geçti. 2022'de doğal gaz ithalatı 694,9 milyon dolara ulaşırken, ithalat ve ihracat arasındaki açık ise 165 milyon dolar olarak kaydedildi.

Uzman Görüşleri

Enerji uzmanı Bahadır Yusupov, bu durumu doğal gaz üretimindeki düşüşe ve artan iç tüketime bağladı. Yusupov, bu sürecin çözülmesi için hükümetin ithalatı artırma yönünde adımlar attığını vurguladı. Önümüzdeki beş yıl içinde ülkedeki ithalatın iki katına çıkarak 10 milyar metreküpe ulaşabileceği öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki İnsani Kriz: İsrail Yardımları Engelliyor
2
Diyarbakır'da Geç Uruk Dönemine Ait Silindirik Mühür Bulundu
3
Pamukkale'de Kaza: Kardeşinin Yanına Giderken Yaralandı
4
Japonya Dışişleri Bakanı İran'a İtidal Çağrısı Yaptı
5
Bağcılar Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABU Genel Kurulunda Küresel Barışa Vurgu Yaptı
7
İspanyol Sanatçılardan Hükümete Çarpıcı Mektup

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı