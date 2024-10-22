Özbekistan Doğal Gaz İthalatçısı Oluyor

Özbekistan'ın Doğal Gaz İthalatı Artıyor

Özbekistan, doğal gaz üretimindeki azalma ve artan iç tüketim nedeniyle son dönemde doğal gaz ithalatına yöneldi. 2017 yılında 56,4 milyar metreküp üretim gerçekleştiren ülke, 2020'den itibaren tüketimin yükselmesi ile bu alanda dışa bağımlı hale geldi.

Doğal Gaz Üretiminde Düşüş

2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla 60,3 ve 60,5 milyar metreküp olarak belirlenen üretim, 2020'de 49,7 milyar metreküpe düştü ve 2023'te bu rakam daha da gerileyerek 46,7 milyar metreküpe indi. Bu dönemde, ülkedeki doğal gaz üretiminde belirgin bir düşüş yaşandı.

İthalatın Artışı ve Yıllık Rakamlar

Özbekistan, 2020'de Türkmenistan'dan 900 milyon metreküp, 2021'de 1,5 milyar metreküp doğal gaz ithalatı gerçekleştirdi. Özbekistan’ın 2023 itibariyle Rusya'dan günlük 7-9 milyon metreküp doğal gaz alımına başlayarak, toplam ithalat hacmi ilk kez ihracatını geçti. 2022'de doğal gaz ithalatı 694,9 milyon dolara ulaşırken, ithalat ve ihracat arasındaki açık ise 165 milyon dolar olarak kaydedildi.

Uzman Görüşleri

Enerji uzmanı Bahadır Yusupov, bu durumu doğal gaz üretimindeki düşüşe ve artan iç tüketime bağladı. Yusupov, bu sürecin çözülmesi için hükümetin ithalatı artırma yönünde adımlar attığını vurguladı. Önümüzdeki beş yıl içinde ülkedeki ithalatın iki katına çıkarak 10 milyar metreküpe ulaşabileceği öngörülüyor.