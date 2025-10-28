Özbekistan-Sırbistan İlişkileri Yeni Düzeye Çıkarılıyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, iki ülke ilişkilerini niteliksel olarak yükseltme konusunda mutabık kaldı. Görüşme, Vucic’in Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında yapıldı.

Görüşmenin önemi

Mirziyoyev, toplantının Vucic’in ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk temas olması nedeniyle tarihi bir önem taşıdığını belirtti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılının kutlandığı görüşmede taraflar, işbirliğinin durumu ve perspektifleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İşbirliği alanları ve imzalanan anlaşmalar

Taraflar, karşılıklı ticaret hacminin artırılması ile tarım, makine, ilaç ve kimya sanayi, bilişim teknolojileri ve dijitalleşme, turizm başta olmak üzere geniş kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Görüşmelerin ardından ticaret, ekonomi, mühendislik, ileri teknoloji, yapay zeka, sağlık, turizm, eğitim ve kültür alanlarında bir dizi anlaşma ve protokol imzalandı.

Ulaşım hatları ve Karma Ekonomik Komisyon

Liderler, Trans-Hazar koridoru dahil Orta Asya–Balkanlar güzergahında yeni ulaşım hatlarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. İkili işbirliğini güçlendirmek amacıyla Özbekistan-Sırbistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu’nun ilk toplantısının gelecek yıl Taşkent’te yapılması kararlaştırıldı.

Ortak bildiri ve Semerkant ziyareti

İki lider, görüşme sonuçlarını içeren ortak bildiriyi imzaladı. Ayrıca Vucic’in, Semerkant’ta 30 Ekim tarihinde düzenlenecek UNESCO’nun 43. Genel Konferansı açılış törenine katılacağı bildirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i (solda) Taşkent'teki Göksaray Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşıladı.

