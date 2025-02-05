Özbekistan ve Malezya, Yenilikçi Gelişim Dönemine Geçiyor

Özbekistan ve Malezya Arasındaki Yenilikçi İlişki Başlıyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, iki ülke arasındaki ortaklığın yeni bir "yenilikçi gelişim" dönemine girme konusunu görüştü. Bu önemli gelişme, Mirziyoyev'in Kuala Lumpur ziyareti sırasında gerçekleşti.

İkili İlişkilerin Geleceği

Görüşmelerde, Mirziyoyev, Mayıs 2024'te planlanan Enver İbrahim'in Özbekistan ziyareti ile ilişkilerin önemli bir gelişim kaydedeceğini belirtti. İki ülke arasında artan parlamenter ilişkiler ve siyasi diyalogun yanı sıra ticari ilişkilerinde de kayda değer bir artış görüldüğünü ifade etti.

Stratejik Diyalog Platformu

Ibrahim, Malezya'nın Özbekistan ile olan ilişkilerini geliştirmek konusunda istekli olduğunu dile getirirken, Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliğini desteklediklerini vurguladı. İki lider, işbirliğinin geliştirilmesi için Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Platformu kurulması üzerine de mutabık kaldı.

Ticaret Hacminin Artışı

Liderler, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşması hazırlanmasına, sanayi fuarlarının düzenlenmesine ve Endüstriyel İşbirliği Programı'nın kabul edilmesine yönelik adımlar atmayı planladılar.

Yenilikçi Gelişim Dönemi

Özbekistan-Malezya ortaklığının 2025-2026 yıllarında "yenilikçi gelişim" dönemine geçeceği ifade edilirken, kimya, petrokimya, elektronik, yenilikçi sanayi, organik tarım ve yeşil enerji gibi alanlarda işbirliğinin daha da artırılması hedefleniyor.

Taşkent'te Organize Sanayi Bölgesi

İkili işbirliğini desteklemek amacıyla Malezya'nın öncü bir şirketinin yönetiminde Taşkent'te organize sanayi bölgesi kurulması konusunda da anlaşmaya varıldı. Bu mutabakatların zamanında ve eksiksiz bir şekilde uygulanması içinse bir yol haritası oluşturulacak.

İkili Anlaşmaların İmzası

Görüşmelerin ardından, Mirziyoyev ve İbrahim, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştiren ortak bir bildiriye imza attılar. Ayrıca, gümrük, yükseköğretim, sağlık, adli tıp, kültür ve yolsuzlukla mücadele alanlarında işbirliğini artıracak belgeler de imzalandı.

Mirziyoyev, Enver İbrahim'i resmi ziyaret için Özbekistan'a davet etti.