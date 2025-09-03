Özel'den İmamoğlu'na Silivri Ziyareti: 3,5 Saatlik Görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve bazı tutukluları Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 3,5 saat ziyaret etti.