Özel'den İmamoğlu'na Silivri Ziyareti: 3,5 Saatlik Görüşme
CHP lideri cezaevinde İmamoğlu ve tutukluları ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki programlarının ardından Silivri'deki cezaevine gelerek İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüştü.
Ziyaret, yaklaşık 3,5 saat sürdü; Özel bu görüşmelerin ardından cezaevinden ayrıldı.