Özel'den İmamoğlu'na Silivri Ziyareti: 3,5 Saatlik Görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve bazı tutukluları Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 3,5 saat ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:28
CHP lideri cezaevinde İmamoğlu ve tutukluları ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki programlarının ardından Silivri'deki cezaevine gelerek İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüştü.

Ziyaret, yaklaşık 3,5 saat sürdü; Özel bu görüşmelerin ardından cezaevinden ayrıldı.

