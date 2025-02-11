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Özel Eğitimde İz Bırakanlar Buluşması: Eğitimde Kapsayıcılık Vurgusu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, özel eğitime dair önemli veriler ve gelişmeleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:41
Özel Eğitimde İz Bırakanlar Buluşması: Eğitimde Kapsayıcılık Vurgusu

Özel Eğitimde İz Bırakanlar Buluşması'nda Önemli Açıklamalar

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Özel Eğitimde İz Bırakanlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "Bugün sayısı 580 bini bulan çocuklarımız, yine sayısı 3 bin 310'a kadar olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaklaşık 60 bin öğretmen tarafından eğitim almaktadır." diyerek özel eğitime dair önemli veriler paylaştı.

Özel Eğitime Yönelik Gelişmeler

Yılmaz, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 2005 yılından bu yana çıkarılan kanunlar ve yapılan çalışmalarla özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için büyük fırsatlar sunulduğunu vurguladı. Türkiye'nin özel eğitim alanında son 20 yılda kaydettiği ilerlemeye dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye'de eğitimin tüm bireylere ulaşması, eğitime erişimin kolaylaştırılması ve kapsayıcılığın sağlanması açısından çok büyük mesafeler katedildi. Özel eğitim alanında ihtiyaç duyan her çocuğumuza, evde, hastanede ve eğitim kurumlarında nitelikli eğitimler verilmektedir." şeklinde ifadelerde bulundu.

Şefkat ve Merhamet Teması

Özel eğitimde verilen eğitimlerin sadece genel eğitimle sınırlı kalmadığını belirten Yılmaz, "Mesleki eğitim alanında da okullar açılmakta. Bakanlık sürekli mevzuat güncellemeleri yaparak 'daha iyisini nasıl yapabiliriz' çabasındadır." dedi. Yılmaz ayrıca, şefkatin, sevginin ve merhametin çocuklar için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

İzmir'deki Özel Eğitim Yatırımları

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de özel eğitim gereksinimi duyan çocukların evde yalnız kalmamaları için yürütülen çalışmaları anlattı. Yahşi, özel eğitimli çocukların değerliliği konusunda Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileride olduklarını ifade ederek, bu yıl İzmir'de özel öğrenciler için 1,5 milyar lira ayrıldığını belirtti.

Ödüller ve Başarılar

Konuşmaların ardından etkinlikte çeşitli branşlarda başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yılmaz, Türkiye'nin özel eğitim konusunda dünya çapında örnek ve lider ülke olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İzmir'in Konak ilçesindeki Ahmed Adnan Saygun Sanat...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İzmir'in Konak ilçesindeki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Özel Eğitimde İz Bırakanlar Buluşması"na katıldı. Programa özel eğitim gören öğrenciler ve aileleri de geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İzmir'in Konak ilçesindeki Ahmed Adnan Saygun Sanat...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İzmir'in Konak ilçesindeki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Özel Eğitimde İz Bırakanlar Buluşması"na katıldı. Programa özel eğitim gören öğrenciler ve aileleri de geldi.

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