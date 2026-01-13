Özel Fizyoterapi Kliniklerine Ruhsat Denetimi Uyarısı

Samet Ardıç, 29 Mart'ta yayımlanan yönetmelik ve 1 Ocak itibarıyla ruhsatlandırma sürecinin sona erdiğini hatırlatarak Sağlık Bakanlığı denetimlerinin başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:21
Özel Fizyoterapi Kliniklerine Ruhsat Denetimi Uyarısı

Özel fizyoterapi kliniklerine ‘Ruhsat Denetimi’ uyarısı

KIRŞEHİR (İHA)Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kırşehir İl Temsilcisi Samet Ardıç, özel fizyoterapi kliniklerinin yönetmeliğe uygun şekilde ruhsatlandırılması konusunda uyarıda bulunarak Sağlık Bakanlığı’nın denetimlere başlayacağını açıkladı.

Yönetmelik ve ruhsat zorunluluğu

Ardıç, yazılı açıklamasında 29 Mart’ta yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında fizyoterapistlerin hizmet verdiği özel sağlık meslek hizmet birimlerinin belirlenen standartlara uygun hale getirilerek Sağlık Bakanlığı bünyesinde ruhsatlandırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Özel fizyoterapi kliniklerinin dönüşüm ve ruhsatlandırma sürecinin 1 Ocak itibarıyla sona erdiğini hatırlatan Ardıç, bu tarihten sonra ruhsatsız şekilde hizmet verilmesinin mevzuata aykırı sayılacağını ifade etti. Yeni yönetmelikle birlikte kliniklerin fiziki şartları, donanımı, hasta güvenliği ve hizmet standartlarının net şekilde tanımlandığını vurguladı.

Denetimler ve yaptırımlar

Meslektaşlarına çağrıda bulunan Ardıç, klinik sahiplerinin ruhsat başvurularını gecikmeden tamamlamaları gerektiğini belirterek, önümüzdeki süreçte denetimlerin başlayacağını ve ruhsatsız birimlere yaptırım uygulanacağını kaydetti.

Vatandaşlara uyarı

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Ardıç, fizyoterapi hizmeti alınırken mutlaka Sağlık Bakanlığı’na bağlı, ruhsatlı özel sağlık meslek hizmet birimlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Ruhsatsız yerlerde sunulan hizmetlerin hasta güvenliğini riske attığını ve hukuki sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ KIRŞEHİR İL TEMSİLCİSİ SAMET ARDIÇ, ÖZEL FİZYOTERAPİ...

TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ KIRŞEHİR İL TEMSİLCİSİ SAMET ARDIÇ, ÖZEL FİZYOTERAPİ KLİNİKLERİNİN YÖNETMELİĞE UYGUN ŞEKİLDE RUHSATLANDIRILMASI KONUSUNDA UYARIDA BULUNARAK, SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DENETİMLERE BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2025'te 1 milyon 398 bin 110 hastaya hizmet verdi
2
Uzm. Dr. Şengül Can Duman: İki doz KKK aşısı yüzde 97 koruma sağlar
3
Düzce Valisi Selçuk Aslan’dan Veda Ziyaretleri: Emniyet ve Meclisle Buluştu
4
İncirliova'da Başkan Kaya'dan Salı Pazarı'nda Sıcak Çorba İkramı
5
Yunusemre'de Alzheimer Hasta Yakınlarına Nefes Eğitimi
6
Van'da Elektrik Kesintileri VEDAŞ'a Tepki Çekti
7
Melikgazi'de 2025'te 4 Bin Çift Dünya Evine Girdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları