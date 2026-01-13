Özel fizyoterapi kliniklerine ‘Ruhsat Denetimi’ uyarısı

KIRŞEHİR (İHA) – Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kırşehir İl Temsilcisi Samet Ardıç, özel fizyoterapi kliniklerinin yönetmeliğe uygun şekilde ruhsatlandırılması konusunda uyarıda bulunarak Sağlık Bakanlığı’nın denetimlere başlayacağını açıkladı.

Yönetmelik ve ruhsat zorunluluğu

Ardıç, yazılı açıklamasında 29 Mart’ta yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında fizyoterapistlerin hizmet verdiği özel sağlık meslek hizmet birimlerinin belirlenen standartlara uygun hale getirilerek Sağlık Bakanlığı bünyesinde ruhsatlandırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Özel fizyoterapi kliniklerinin dönüşüm ve ruhsatlandırma sürecinin 1 Ocak itibarıyla sona erdiğini hatırlatan Ardıç, bu tarihten sonra ruhsatsız şekilde hizmet verilmesinin mevzuata aykırı sayılacağını ifade etti. Yeni yönetmelikle birlikte kliniklerin fiziki şartları, donanımı, hasta güvenliği ve hizmet standartlarının net şekilde tanımlandığını vurguladı.

Denetimler ve yaptırımlar

Meslektaşlarına çağrıda bulunan Ardıç, klinik sahiplerinin ruhsat başvurularını gecikmeden tamamlamaları gerektiğini belirterek, önümüzdeki süreçte denetimlerin başlayacağını ve ruhsatsız birimlere yaptırım uygulanacağını kaydetti.

Vatandaşlara uyarı

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Ardıç, fizyoterapi hizmeti alınırken mutlaka Sağlık Bakanlığı’na bağlı, ruhsatlı özel sağlık meslek hizmet birimlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Ruhsatsız yerlerde sunulan hizmetlerin hasta güvenliğini riske attığını ve hukuki sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ KIRŞEHİR İL TEMSİLCİSİ SAMET ARDIÇ, ÖZEL FİZYOTERAPİ KLİNİKLERİNİN YÖNETMELİĞE UYGUN ŞEKİLDE RUHSATLANDIRILMASI KONUSUNDA UYARIDA BULUNARAK, SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DENETİMLERE BAŞLAYACAĞINI AÇIKLADI.