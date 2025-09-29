Özel Haber Gündemi — 29 Eylül 2025: 5G, Yerli Motorlar, Sumud Filosu

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- İletişimde 5G devri: 5G ile "yeni hayat" geliyor

Türkiye'nin 16 Ekimde gerçekleştireceği ihale ile 1 Nisan 2026da geçiş planlanan 5G teknolojisi, sanayiden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya kadar hayatın tüm alanlarında hız ve verimlilik artışı hedefliyor. 4,5G'ye kıyasla yaklaşık 10 kata kadar daha hızlı bağlantı vaat eden 5G ile büyük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek, oyunlarda gecikmeler ortadan kalkacak, uzaktan ameliyatlar ile sürücüsüz araç uygulamaları hızla yaygınlaşabilecek. Ayrıca teknolojik tarım ve cihazlar arası iletişimle verimlilik artışı sağlanarak zaman kaybı azaltılacak.

(Mertkan Oruç-Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Karada, havada, denizde yerli askeri motor dönemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından verilen bilgilerde, Türk savunma sanayisi motor projeleriyle kara, hava, deniz ve füze sistemlerinin yerli çözümlerle donatıldığı bildirildi. VURAN ve KİRPİ araçları TUNA motoruyla envantere girerken, tank taşıyıcı ve lojistik amaçlı geliştirilen AZRA Gen-2 test faaliyetleri sürüyor. Yeni nesil paletli araçlarda görev yapacak UTKU motoru ile ALTAY Tankı için geliştirilen BATU motorunun geliştirme ve test süreçleri tamamlandı.

Bayraktar TB3'e güç veren PD200 motoru envantere alınmış, GÖKBEY helikopterinde kullanılacak TS1400 motorunun sertifikasyon testleri devam ediyor ve seri üretim çalışmaları yürütülüyor. Deniz sistemleri için Marlin SİDAda LEVEND motoru, ULAQ SİDA için Marin X7 entegrasyonları yapıldı; MİLGEM gemileri için MAVİ BATU bağımsız çözümünün hayata geçirilmesi amacıyla test faaliyetleri tamamlandı.

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 5-6 günde ulaşmayı planlıyor

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz filonun 5-6 gün içinde Gazze'ye ulaşma planını açıkladı ve filoda azalma ya da kararlılıkta değişme olmadığını vurguladı. Durmaz, bazı üçüncü ülke tekliflerini, filonun insani yardım amacına dönük farklı arayışlar şeklinde aktardı ve filonun 47 ülkeden sivil ve şiddetsiz bir iradeyle ortaya çıktığını belirtti; filonun hiçbir siyasi parti, devlet, kurum ya da yapının teşekkülü olmadığını kaydetti.

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'de hijyen için karekod takip sistemi kuruldu

TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı öncesi yapılan hazırlıklar tamamlanırken, milletvekili odaları ve ortak kullanım alanlarında temizlik hizmetlerinin düzenli yürütülmesi amacıyla karekod takip sistemi uygulamaya kondu. Yerleşke içi ve dışındaki binaların yangından korunması için gerekli bakım-onarım çalışmaları da gerçekleştirildi.

(Aynur Ekiz/TBMM)

5- Deniz ekosistemlerinde insan baskısı 2050'de katlanabilir

ABD ve Güney Afrika'dan bilim insanlarının araştırması, deniz ekosistemleri üzerindeki insan baskısının etkilerinin 2050ye gelindiğinde küresel ölçekte 2,2 ila 2,6 kat artabileceğini ortaya koydu. Prof. Dr. Murat Yabanlı kıyı bölgelerinin açık denizlere göre 1,7 kat daha fazla etki altında olduğunu ve sıcaklık değişimine toleransı düşük türlerin denizel besin zincirinde zincirleme zarar oluşturabileceğini vurguladı.

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

6- Ekonomide Ekim ajandası yoğun

Ticaret Bakanı Ömer Bolatın Eylül dış ticaret rakamlarını 2 Ekim'de açıklaması, TÜİK'in Eylül enflasyon verilerini 3 Ekim'de paylaşması bekleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahanın 7 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapması ve 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 17 Ekim'de TBMM'ye sunulmasıyla gelecek yıl bütçe büyüklükleri netleşecek.

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- Türkiye, masaj aletlerine 5 yılda 133 milyon dolar harcadı

2020-2024 döneminde Türkiye'nin masaj aleti ithalatında en büyük pay yaklaşık 84 milyon dolar ile Çin'e ait oldu. Aynı dönemde elektrikli masaj aleti ihracatı 26 milyon dolar'a ulaşırken, dış satımda Polonya, Almanya ve Irak ilk üç sıra aldı.

(Zeynep Duyar/Ankara)

8- Merkez bankaları yılın son çeyreğine temkinli giriyor

ABD'de tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarının kalıcı olabileceğine dair endişeler, Fed'in adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırıyor ve diğer büyük merkez bankalarının kararları üzerinde etkili oluyor. Ekim ayında başta Fed, Avrupa, Japonya ve Yeni Zelanda merkez bankaları ile TCMB'nin para politikası kararları yakından takip edilecek.

(Mahmut Çil/İstanbul)

9- İstanbul'da son 10 yılda 187 başarılı kalp nakli

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner İstanbul'da son 10 yılda toplam 187 kalp nakli gerçekleştirildiğini, 2023'te 16, 2024'te 14 ve 2025'te bugüne kadar 10 naklin tamamlandığını açıkladı. Güner, şu anda kalp nakli bekleyen 501 hastanın organ bağışıyla yeniden sağlığa kavuşabileceğine dikkat çekti.

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

10- Tütün endüstrisinden gençlere yeni nesil saldırı: Elektronik sigara

Doç. Dr. Hasan Volkan Kara elektronik sigaranın masumlaştırılmasında estetik ve sosyal etkenlerin rol oynadığını belirterek, tütün endüstrisinin gizli reklamlar, sosyal medya ve akran etkileşimi aracılığıyla gençlere yönelik stratejiler geliştirdiğini ve bunun gençlere karşı büyük bir saldırı olduğunu vurguladı.

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Çocuklar için "dijital ortamda yabancılarla sohbet edilmemesi" uyarısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi"nde, çocukların tanımadıkları kişilerden olumsuz etkilenebileceği ve oyun ortamında tanımadıkları kişilerle sohbet etmemesi gerektiği uyarısı yer aldı.

(Sefa Bilgitekin/Ankara)

12- Nadiren uygulanan ameliyatsız aort kapağı operasyonu ile sağlık yeniden

Yoğun bakımda kalp yetmezliği tedavisi gören ve ilaçlara bağımlı yaşayan 71 yaşındaki Gülsüm Yıldız'a ameliyatsız aort kapağı operasyonu uygulandı. Prof. Dr. Telat Keleş hastanın taburcu edilemeyecek durumda olduğunu, nefes darlığı ve ileri derece kasılma fonksiyon kaybı bulunduğunu, operasyonun son çare olarak yapıldığını ve başarılı bir sonuç alındığını belirtti.

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Çanakkale'de deniz içindeki duvar kalıntısının izinde

Ezine'deki Alexandria Troas Antik Kenti'nin denize uzanan bölümünde yürütülen kazılarda su içinde bir duvar kalıntısı tespit edildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, yapının iç ve dış cephe mimari belgelendirmesinin yapılacağını ve bunun antik liman mendireği değil, kapalı bir mekan yapısı gibi göründüğünü kaydetti.

(Çiğdem Alyanak/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Sisler altındaki Karadeniz yaylalarından dönüş başladı

Ordu ve Giresun yaylalarında yaklaşık 5 ay boyunca küçükbaş hayvan otlatan çobanlar, soğuyan havalarla köylerine dönüş için zorlu bir yolculuk yapıyor. Giresunlu 57 yaşındaki çoban Öner Büber, yolculuğun duman ve çise eşliğinde geçtiğini ifade etti.

(Eyüp Elevli/Ordu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Erciyes Kayak Merkezi'nde kurtarma ekipleri yeni sezona tatbikatla hazırlanıyor

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman mahsur kalma durumunda misafirlerin mekanik tesislerden hızlı ve güvenli bölgeye aktarılmasına yönelik tatbikatların yapıldığını, Erciyes'in bünyesinde tek itfaiye müfrezesi barındıran bir dağ olduğunu ve yeni araçlarla bu kapasitenin güçlendirildiğini açıkladı.

(Ergün Haktanıyan/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Galatasaray Avrupa'da 330. kez sahne alacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarında geride kalan 329 müsabakada 116 galibiyet, 124 mağlubiyet yaşadı; rakip fileleri 452 kez havalandırırken kalesinde 503 gole engel olamadı.

(Emrah Oktay/İstanbul) (Grafikli)

17- Basketbol Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu başlıyor

Avrupa Ligi yeni sezonu yarın başlayacak; 10 ülkeden 20 takım mücadele edecek. Türkiye'yi Anadolu Efes ile son şampiyon Fenerbahçe Beko temsil edecek. Ergin Ataman, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven ve Sertaç Şanlı gibi isimler yeni sezonda dikkat çekecek.

(Emre Doğan/İstanbul) (Grafikli)

18- Milli para yüzücü Defne Kurt hayallerine kavuştu

Defne Kurt, hayaline kavuştuğunu belirterek on ay boyunca bu hedefi düşündüğünü ve suyla kurduğu bağa dair duygularını paylaştı: "On ay boyunca yatıp kalkıp bunun hayalini kurdum. Sabah akşam bunu düşündüm" ve "Su benim için, ben de su için yaratılmışım gibi."

(Hüseyin Eroğul/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz veya başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz; aksi durumda hukuki ve cezai başvuru haklarımız saklıdır.