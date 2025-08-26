Özel Okullarda Ücretsiz Eğitim: Öncelikli Öğrencilerin Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Özel okullarda ücretsiz eğitim yerleştirme sonuçları duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılı için özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Hangi öğrencilere yönelik?

Bakanlık açıklamasına göre, söz konusu yerleştirmeler Kanun'un 13'üncü maddesi uyarınca şehit ve gazi çocukları ile hakkında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar için gerçekleştirildi. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça hazırlanan modül üzerinden yapıldı.

Yerleştirme sonuçları ve oranlar

Tercihte bulunan öğrencilerin %99,5'i tercihlerinden birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı %80, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı %97 olarak açıklandı.

Kayıt süreci ve hak kaybı uyarısı

Yerleştirilen öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından yararlanabilmeleri için ilgili özel okullara 26 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekiyor. Yerleştirildiği okula kayıt yaptırmayan öğrenciler, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Hizmet kapsamı

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme doğrultusunda, şehit ve gazi çocukları ile korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar özel okullarda servis ücreti hariç olmak üzere öğrenim süresince yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.

Boş kontenjanlar ve ek yerleştirme

Bakanlık yerleştirme sonucunda özel okullarda kalan boş ücretsiz öğrenci kontenjanlarını 2 Eylül tarihinde e-Okul üzerinden yayımlayacak. Bu kontenjanlara yapılacak ücretsiz yerleştirme işlemlerini ise valilikler tamamlayacak.

Yerleştirme sonuçlarına erişim için e-Okul sistemi kullanılıyor.