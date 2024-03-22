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Özel, Roman topluluğuyla buluştu: "Romanları siyasette daha fazla temsil edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Roman topluluğuyla buluştuğu programda Romanlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Romanları siyasi süreçlerde daha fazla temsil edeceklerini belirterek milletvekili ve belediye meclislerinde önemli pozisyonlar sunacaklarını ifade etti

Yayın Tarihi: 22.03.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 20:37
Özel, Roman topluluğuyla buluştu: "Romanları siyasette daha fazla temsil edeceğiz"

İzmir'de gerçekleşen programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde Romanlarla bir araya geldi. Toplantıda CHP'nin Roman topluluğuna yönelik taahhütlerini dile getiren Özel, Romanları siyasi süreçlerde daha fazla temsil edeceklerini belirtti. Bu kapsamda, Roman vatandaşları milletvekili olarak görevlendireceklerini ve belediye meclislerinde önemli pozisyonlar sunacaklarını vurguladı.

Özel'den Romanlara Somut Taahhüt: "Milletvekili ve Belediye Meclislerinde Önemli Yerler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Romanlarla buluştuğu programda Roman topluluğuna somut taahhütlerde bulundu. Özel, Roman vatandaşları siyasi süreçlerde daha etkin bir şekilde temsil etmek adına milletvekili ve belediye meclislerinde önemli pozisyonlar vereceklerini belirtti. Bu adımın, Romanların yaşadığı sorunlara daha etkin çözümler getirmek için atıldığını ifade etti.

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