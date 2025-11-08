Özgür Mumcu Nilüfer'de: 'Dünyalılar' ve Dijital Çağın İkilemleri

Dr. Özgür Mumcu, Nilüfer'de 'Dünyalılar' üzerinden yalnızlık, iletişim ve dijital çağın yarattığı dönüşümü anlattı; okurlarla söyleşti ve kitabını imzaladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:29
Etkinlik ve Katılımcılar

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Koza Buluşmaları söyleşilerinin konuğu olan yazar Dr. Özgür Mumcu, Koza Kütüphane'de Hakan Akdoğan moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yalnızlık, İletişim, Temas: İnsanlık Ne Kadar Hazır?" başlıklı etkinlikte okurlarla buluştu. Etkinliği Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de takip etti.

Roman ve Toplumsal Temalar

Mumcu, son romanı "Dünyalılar" üzerinden günümüzün toplumsal dönüşümünü değerlendirdi. Uzaylıları metafor olarak kullandığını söyleyen yazar, "Uzaylılar gelirse ne yapardık, ne kadar hazırız buna diye düşündüm. Gramsci’nin 1930’larda söylediği gibi geçiş dönemlerindeyiz. Ölmekte olan ölemiyor, doğmakta olan doğamıyor. Şimdi canavarlar zamanı" ifadelerini kullandı.

Bio-akustik, Hayvan İletişimi ve Yapay Zeka

Mumcu romanında önemli yer tutan bio-akustik alanı ve hayvanların sesle iletişimine dikkat çekti. Yunusların ve balinaların iletişim yöntemlerinden etkilendiğini belirterek, "Ya uzaylılar gelir ve hayvanlarla konuşursa, bizle hiçbir irtibat kurmak istemezlerse diye düşündüm. Yapay zeka teknolojisiyle birlikte bu alanda büyük gelişmeler yaşanıyor. Bio-akustik bize evren ve dünyamızla ilgili birçok kapıyı aralayacak gibi görünüyor" dedi.

Dijitalleşme, Sosyal Medya ve Ortak Gerçeklik

Söyleşide sosyal medya ve dijitalleşmenin yarattığı sorunlara da değinen Mumcu, herkesin cebinde farklı bir dünya taşıdığını ve ortak gerçeklik duygusunun kaybolduğunu vurguladı. "Algoritma meselesi başlı başına acayip bir hadise. Hepimizin telefonunda başka bir dünya var. Bu da ortak gerçeklik duygumuzu aldı. Herkes orada başka bir dünya yaşadığı için kutuplaşıyor. Ana akım medya kalmadığı zaman hangi ortak gerçekler üzerine konuşacağız?" diye sordu.

Mumcu, sosyal medyadan uzak durmanın artık bir lüks olduğuna değinerek, "Bu dönemde yalnız başına, dağda yaşamak istiyorsan zengin olman gerekiyor. Eskiden tam tersiydi, insanlar oradan şehirlere kaçmaya çalışıyordu ama şimdi şehirlerden kaçalım, internete ihtiyacımız olmasın deniliyor" dedi.

Yazım Tekniği ve Umut Mesajı

Mumcu, ironinin sinizme dönüşmemesi gerektiğini belirterek, "İroniyi çok fazla devam ettirirseniz o sinizme gidiyor. O zaman da her şeyi boş verelim, bu dünyanın bir anlamı yok, zaten her şeye dalga geçelim gibi nihilizme doğru hızla ilerleme ihtimali var. Hele dünyanın ve Türkiye’nin bu zor durumunda insanın kolaylıkla düşebileceği bir tuzak sinizm" uyarısında bulundu. Yazar, eserlerini katmanlı yazmayı tercih ettiğini ve 16-17 yaşındaki bir gencin de kitabı başından sonuna zevkle okuyabilmesini önemsediğini ifade etti.

Söyleşi, Mumcu'nun umut mesajıyla son buldu: "Bazen şefkat duyuyoruz, bazen korkuyoruz. İnsan böyle bir tür. Temel nokta, ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olmamız ve öncelikle daha iyimser tarafı ön plana çıkarmamız. Çok umutsuz bir dönemden geçiyoruz ama umudu bırakmamak gerektiğini düşünüyorum".

Etkinlik sonunda Mumcu, katılımcıların sorularını yanıtladı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir tarafından günün anısına hediye verildi ve yazar son romanı "Dünyalılar"'ı okurları için imzaladı.

