Özgür Özel, Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy'u Kabul Etti

Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Nursoy ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmenin gündemi ve detaylarıyla ilgili resmi açıklama partiden duyuruldu.

Toplantıda Özel'e, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk eşlik etti.

