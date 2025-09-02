DOLAR
Özgür Özel, Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy'u Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ve heyetini parti genel merkezinde kabul etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:43
Görüşme CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Nursoy ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti. Görüşmenin gündemi ve detaylarıyla ilgili resmi açıklama partiden duyuruldu.

Toplantıda Özel'e, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy ile bir araya geldi.

