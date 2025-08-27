DOLAR
Özgür Özel Beyoğlu Mitinginde: Meclis'i Filistin İçin Topluyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu mitinginde 50'nci buluşmayı değerlendirdi, ekonomiyi eleştirdi ve Filistin için Meclis'i olağanüstü toplama çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 00:02
Özgür Özel Beyoğlu Mitinginde: Meclis'i Filistin İçin Topluyoruz

Özgür Özel Beyoğlu Mitinginde: Meclis'i Filistin İçin Topluyoruz

Mitingin ana mesajı ve İnan Güney vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisinin başlattığı mitingler kapsamında Beyoğlu'nda konuştu. "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, İstanbul'un kalbinde olduklarını söyledi.

Özel, İnan Güney'in suçsuz olduğunu savunarak, "onurları olan Güney'e sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

50'nci buluşma: Eylem vurgusu

Bugünün 50'nci buluşma olduğunu belirten Özel, "Bugün 50'nci buluşma miting değil, 50'nci eylem" ifadelerini kullandı. Konuşmasında, "burada bulunan herkes bugüne kadar 49 eylemde topladığımız, bir arada olduğumuz 10 milyon yüreğin üstüne buraya geldiniz" diyerek, Ekrem Başkan ve arkadaşlarına desteklerinin süreceğini vurguladı.

Ekonomi eleştirileri: Enflasyon ve işsizlik

Özel, Türkiye'nin dünya genelinde hem genel enflasyonda hem de gıda enflasyonunda ilk sırada olduğunu belirtti. Avrupa'da enflasyon ortalamasının yüzde 2 olduğunu, Türkiye'de ise yüzde 33 olduğunu söyledi. Ayrıca, "38 OECD ülkesinde en kötü durumda olan biziz" ifadesini kullandı ve 13,5 milyon işsiz rakamını paylaştı; bu sayının 27 Avrupa Birliği ülkesindeki toplam 13 milyon işsize kıyaslandığını kaydetti.

Özel, memleketin 1990'lı yıllara döndüğünü iddia ederek AK Parti'yi "kara düzen" kurmakla suçladı ve gençlere yönelik vaatlerde bulundu. "İlk seçimde bu ülkenin başına yasakları yasaklayan bir cumhurbaşkanı gelecek" diyerek, "yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa" ve "dünyanın en hızlı ve en ucuz interneti" sözü verdi.

Filistin çağrısı ve Meclis daveti

Özel, Filistin'deki duruma dikkat çekerek bölgede "700 gündür" süren katliam iddialarını dile getirdi. Bütün muhalefet partileriyle görüştüklerini, imzaların alındığını ve imza veremeyen bir partinin toplantıya katılacağını söyledi.

Özel, Meclis için başvuruyu yaptıklarını ve toplantının cuma günü 14.00'te gerçekleştirileceğini belirtti; Meclis Başkanlığı'nın akşamüstü ilanıyla toplantının resmileştiğini aktardı. "Filistin için Meclis'i olağanüstü topluyoruz" diyen Özel, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin bütün milletvekillerini, iktidar-muhalefet ayrımı gözetmeksizin Meclis'e gelmeye davet ettiğini söyledi. Davetin sadece muhalefete değil, Türk milletine ait olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği hedefi ve Türkiye İttifakı çağrısı

Özel, Türkiye'nin demokratik Avrupa'nın parçası olduğunu savunarak, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en kısa sürede Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacağız" dedi. Tüm demokrat kesimleri, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, liberal ve sosyalist demokratları Türkiye İttifakı'na davet etti. Özel, ittifakın gücünü milletten ve ay yıldızlı al bayraktan alacağını söyledi.

