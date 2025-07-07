Özgür Özel, Bolu'daki Otel Yangını Davasında Adalet Talep Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını davasının ilk duruşmasına katıldı. 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelen davada, Özel, "En yakından bu davayı takip etmeye, ucu kime dokunursa dokunsun, nereye varırsa varsın suçluların cezalandırılmasına özen göstereceğiz," ifadesini kullandı.

Yangın Davasında Adalet Arayışı

Özel, olay sonrası yapılan bilirkişi görevlendirmesinin raporunu eleştirerek, "Bu rapor, siyasi saiklerle hazırlanmış. Esas sanıklar hâlâ yargı önüne çıkmadı," dedi. Turizm Bakanı’nın sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulayan Özel, bu durumun adaletin sağlanmasında ciddi bir engel teşkil ettiğini savundu.

İfade Özgürlüğü ve Sorumluluklar

Kamuoyunun davaya olan ilgisinin yüksek olduğunu belirten Özel, "Bu, adalet talep eden mağdurlar ve aileler için oldukça önemli. Ancak geçmişte benzer olaylarda yanlışların tekrarlanmaması için tüm sürecin yakından takip edilmesi gerekiyor," şeklinde konuştu. 301 aile için yapılan uzun duruşmaların ardından gelen sonuçların hafızalarda yer ettiğini hatırlatarak, bu sürecin devamlılığının önemini vurguladı.

Pençe-Kilit Harekatı Üzerine Eleştiriler

Özel, ayrıca Pençe-Kilit Operasyonu'nda 12 askerin metan gazından etkilenerek yaşamını yitirmesi üzerine de eleştirilerde bulundu. Gerekli tedbirlerin alınmadığını belirterek, "Bu tür bir ihmalin, milletin vicdanında yer bulmadığını söylemek zorundayım. Bu olayda yaşanan tedbirsizlik kabul edilemez," dedi.

Soruşturma Açılması Üzerine Düşünceler

Bir gazetecinin yönelttiği soru üzerine, Özel, açılan soruşturmanın yerinde olduğunu belirtti ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın atmış olduğu adımı takdirle karşıladığını kaydetti.

Seçim İle İlgili İlgili Açıklamalar

Özel, seçim konusunda çeşitli değerlendirmelerde bulunarak, "2 Kasım'da yapılacak bir seçim öneriyoruz. Eğer kendilerine güveniyorlarsa, sandığı getirsinler," dedi. Seçimin ertelenmesinin, milletin iradesinin hiçe sayılması anlamına geldiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişini hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davayı takip etmek üzere Bolu'ya geldi. Özel, duruşmanın görüldüğü Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunun önüne gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişini hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davayı takip etmek üzere Bolu'ya geldi. Özel, duruşmanın görüldüğü Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunun önüne gazetecilere açıklama yaptı.