Özgür Özel, Cezaevinde İBB Medya AŞ. Genel Müdürü Türker'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya AŞ. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'i cezaevinde ziyaret etti.

Özel, Düzce’nin Çilimli ilçesindeki Düzce Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Ziyaretinin ardından yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basına açıklamada bulunmadı. Cezaevi çıkışında, bekleyen CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ve partililerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Ankara'da bir toplantıya katılacağı için partilerle çok fazla vakit geçiremeyen Özel, daha sonra Düzce'den ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya AŞ. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'i cezaevinde ziyaret etti. Özel'i CHP İl Teşkilatı karşıladı. Özel, burada partililerle sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya AŞ. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'i cezaevinde ziyaret etti. Özel'i CHP İl Teşkilatı karşıladı. Özel, burada partililerle sohbet etti.