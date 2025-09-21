Özgür Özel: CHP Hedefte Çünkü İktidar Değişme İhtimali Var — 22. Olağanüstü Kurultay

Özgür Özel: CHP Hedefte Çünkü İktidar Değişme İhtimali Var

Yenimahalle'de kurultay mesajları: Cesaret, birlik ve 'güvensizlik oyu' çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP 22. Olağanüstü Kurultayında yaptığı konuşmada partinin gündemine ilişkin net mesajlar verdi.

Özel, konuşmasında "Biz çok bedel ödedik, öderiz, ödemeye devam edeceğiz. Ama bugün CHP'nin hedefte olmasının sebebi iktidarın değişme ihtimalidir." ifadelerini kullandı.

Partilerinin, birilerinin gölgesinde durmayı değil, güçlü, tam bağımsız, iç barışı sağlanmış, demokratik Türkiye hedefiyle mücadele ettiğini vurgulayan Özel, Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğunu belirtti.

Özel, iktidarın CHP'yi hedef almasının nedenini, "Bugünkü iktidar seçim yoluyla kendisini değiştirebilecek yapının CHP olduğunu gördüğü için CHP'ye saldırmakta, onu paralize, felç etmeye çalışmakta" sözleriyle özetledi. Özel, iktidarın CHP'yi içeride kavgalar yapan, mümkünse bölünmüş bir yapıya dönüştürmeyi amaçladığını da savundu.

Yargı aracılığıyla partiye karşı açıldığını öne sürdüğü kirli bir yol olduğuna dikkat çeken Özel, "Bu kötülük karşısında artık yapmamız gereken nettir. İyi olmak yeterli değildir. Cesur olmak gerekmektedir." diyerek delegelerden ve parti tabanından kararlı duruş çağrısı yaptı.

Geçen yıl başlatılan parti programına değinen Özel, son eleştiri ve öneriler alındıktan sonra Olağan Kurultayını bir gün önceden başlatıp delegelerin onayıyla çağın gerektirdiği, dünyayla entegre ve herkese umut veren bir program hazırlayacaklarını belirtti.

Özel, partide yaratılmaya çalışılan imajı eleştirerek AK Parti'nin "Bir kavga var, kavganın tarafı biz değiliz" yaklaşımını reddetti. Özel, şikayet edenlerin aslında partiden daha önce atılmış kişiler olduğunu ve bunların CHP'li gibi gösterildiğini söyledi; ellerindeki yargı kollarıyla partiye operasyon yapıldığını, ancak bu operasyonun "darmadağın" olduğunu dile getirdi.

Kurultayın teknik detaylarına değinen Özel, bugün İstanbul delegelerinin, milletvekili olmayan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin, doğal delegelerin ve iftiralara konu olan delegelerin sandık başında yer almayacağını, yaklaşık 911 seçilmiş delegenin oy kullanacağını açıkladı. Bu kurultayda hem iradeyi tazeleyeceklerini hem de CHP'ye sahip çıkacaklarını kaydetti.

"Partiye kurulan kumpasa 'güvensizlik oyu' vermenizi talep ediyorum"

Özel, önceki Kurultay'da seçilen PM ve YDK üyelerinden sadece ikisinin değişeceğini; bunun dışındaki seçimlerde blok liste ile oy kullanılacağını bildirdi. Ancak bu seçimin, istisnai bir durumda ve bir daha tekrarlanmamak üzere blok liste usulüyle yapılacağını belirtti.

Delegelere hitaben Özel, "Buradan güven oyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben, bütün PM üyelerimiz, bütün milletvekillerimiz dahil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim." dedi.

Özel, CHP'nin son dönem performansına da vurgu yaparak, partinin 47 yıl aradan sonra birinci parti olduğu iddiasını paylaştı ve "son 10 günde yayımlanan 5 ayrı ankette birinci olduklarını" söyledi.

6 Nisan'daki Kurultay'a katılanlardan söz alan Özel, delegelere yürüyüşü sürdürme çağrısı yaptı: "Ayağa kalkın, bu partiyi iktidara taşıyın... Partimize sahip çıkın, çünkü CHP'ye sahip çıkmak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. Geleceğine sahip çıkanlara helal olsun."