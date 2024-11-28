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Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Sürecini Anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinin katılımcı olacağını ve stratejik dış ilişkiler planlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:01
Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Sürecini Anlattı

Özgür Özel'den Katılımcı Aday Belirleme Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel, ''Bu kararı tek başıma vermeyeceğim. Adayı en katılımcı şekilde belirlemeyi düşünüyorum. Bu yükü en az 1,5 milyon kişiyle bölüşeceğim'' şeklinde konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı ile Görüşecek

Özel, Ahmet Özer ile 29 Kasım Cuma günü görüşeceğini ifade etti. Özer, İstanbul’daki “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bu konuda dikkat çekici bir yorumda bulunan Özel, mevcut hükümetin kendi geçmiş hatalarını eleştirirken üstenci bir tavır sergilediğini savundu.

Dış Politika Planları

Dış politikada daha etkili bir politikayla yol almayı hedeflediklerini anlatan Özel, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmede ülkenin ilişkilerini vurgulayarak, Balkan ülkelerine ve Türk Cumhuriyetleri ile çeşitli ziyaretler planladıklarını belirtti. Ayrıca, Filistin ve Suriye ile ilgili temaslarının sürdüğünü ve gelecek yanıtları beklediklerini iletti.

CHP İçindeki Düşünceler

Parti içi muhalefet ve tartışmalar hakkında da düşüncelerini paylaşan Özel, CHP yönetiminin halk tarafından beğenildiğini vurguladı ve sosyal medyada yaratıla çalışılan gündemlerin suni olduğunu belirtti. ''Sokakta, CHP yönetiminin politikalarından bir memnuniyet var'' ifadesini kullandı.

Öcalan’a Dair Yorumlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütüle ilişkin ifadeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, Bahçeli'nin yaklaşımını Cumhuri İttifakı projesi olarak yorumladı ve devletin çıkarları ile halkı rahatsız etmeyecek bir çözüm üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

Mansur Yavaş’ın Durumu

Son olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın potansiyel cumhurbaşkanı adayı olma iddialarına değinen Özel, Yavaş’ın karar alma sürecine saygı göstereceğine inandığını dile getirdi. ''Bu noktada kendisinin de bir iddiası var, bundan daha doğal bir şey olamaz'' dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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