Özgür Özel'den Demirtaş Çıkışı: "Bahar İçin İlk Çiçek Edirne'de Açılsın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, cezaevindeki Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirirken, "Bir çiçek açtı diye bahar gelmez ama baharın gelmesi için önce bir çiçeğin açması lazım. O çiçek açacaksa Edirne'de açsın" ifadelerini kullandı.

Ecevit'i Anma Töreni

Özel, merhum Başbakan ve CHP 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefatının 19'uncu yıldönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene katıldı. Ecevit'in mezarına çelenk bırakan Özel, daha sonra merhum Deniz Baykal'ın kabrine karanfil bıraktı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Ecevit'e mezarı başında verdikleri sözü hatırlatarak, "Siz 70'lerde partimizi, girdiği iki seçimden de birinci parti çıkarmıştınız. Biz de bir daha huzurunuzu seçimleri kazanarak geleceğiz demiştik. Geçen yıl ve bugün de geldiğimizde, partimizi girdiği ilk yerel seçimlerden, rahmetli Ecevit ve arkadaşları gibi birinci parti yapmanın huzuruyla geldik" dedi.

İstanbul İl Başkanlığı Tartışması

İstanbul İl Başkanlığı binasına kayyum atanmasına yönelik itirazın reddiyle ilgili soruya Özel, binada hasarlar olduğunu belirterek, "Bazı odalar çok kötü durumda. Beş bin polise bu gece burada kalacaksınız denilince... Kırıldı, döküldü, komple yenilenmesi lazım birçok şeyin. Biz zaten orada tadilat yapacağız, boya yapacağız. Bir de ilaçlayacağız" diye konuştu. Özel, İl başkanlığını gerektiğinde başka bir adrese taşıdıklarını da söyledi.

Demirtaş ve Hukuki Süreç

Özel, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerektiğini vurgulayarak, "Burada zorluklar varsa birkaç gün, bir kaç hafta gecikmeler olacaksa... Başlasın ve hepsine uygulansın yaklaşımındayım ben" ifadelerini kullandı. Özel, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bugün Demirtaş'la ilgili iyi bir haber gelmesini ümit ederiz."

Savcılar ve İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Aziz İhsan Aktaş ile ilgili yöneltilen soruya Özel, eleştirel bir dille yanıt verdi: "Çip mi takmış Aziz İhsan Aktaş’a da kaçtığını biliyor. Demek ki her ne yapıyorsa, görüntülü mü görüşüyorlar bütün gün Akın Gürlek’le kaçmadığını biliyor. Yurt dışına çıkış yasağı var mı, adli kontrol var mı... Akşam göreceksin ne bildiklerini. Ne bildiğimi biliyorsun. Akşama kadar itiraf et. Etmezse söyleyeceğim."

Özetle, Özgür Özel hem merhum liderleri anma töreninde verilen sözü hatırlattı hem de Demirtaş konusundaki yaklaşımını ve İstanbul İl Başkanlığı binasının durumuna ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

CHP LİDERİ ÖZEL, BÜLENT ECEVİT'İN VEFATININ 19'UNCU YILDÖNÜMÜNDE DEVLET MEZARLIĞI'NDAKİ KABRİ BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENE KATILDI