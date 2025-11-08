Özgür Özel'den Ferrero'ya Sert Tepki: 'Fındıkta Gerçek Devi Ordu, Giresun ve Karadeniz'

CHP Lideri Özgür Özel, Ferrero’yu fındıkta manipülasyonla suçladı; 'Fındıkta gerçek dev Ordu, Giresun ve Karadeniz' dedi. Emekli maaşı ve kurultay çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 20:08
Özgür Özel'den Ferrero'ya Sert Tepki: 'Fındıkta Gerçek Devi Ordu, Giresun ve Karadeniz'

Özgür Özel'den Ferrero'ya sert tepki: "Fındıkta gerçek devi Ordu, Giresun ve Karadeniz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde İtalyan firma Ferrero'yu fındık piyasasında manipülasyon yapmakla suçladı. Özel, Avrupa basınında yayılan haberlere dayandırılan iddiaların piyasada panik yarattığını belirtti.

Mitingteki açıklamalar

Özel, konuşmasında şunları söyledi: "Güya adı dünya devi, boyu devrilsin fındıkta tekel olan firma; kendisi yapmıyor da Avrupa’nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor. Efendim 'Bu sene Türkiye’den fındık almayacağız.' Böyle olunca piyasada bir manipülasyon ve panikle fındık fiyatları aşağıya doğru gelmeye başladı."

CHP Genel Başkanı sözlerini sürdürürek, "Öyle dünya devi falan tanımam, fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun ve Karadeniz" ifadelerini kullandı.

Fındığın ham olarak değil işlenerek satıldığında daha değerli hale geldiğini vurgulayan Özel, "Bu dünya devi denen ne yapıyorsa, onu belirli bir noktaya kadar bizim yapmamız, çikolata üreticilerine ara mamul olarak ya da dünya piyasasına son mamul olarak bizim satmamız lazım" dedi.

Emekli maaşı ve asgari ücret değerlendirmesi

Özel, emekli ve asgari ücretle geçinenlerin zor koşullarına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "En düşük emekli 16 bin 800 lira maaş alıyor. Altın hesabı şaşmaz, Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün 1,5 çeyrek altın alıyor. Altın oldu 11 bin lira, en düşük emekli maaşı 16 bin lira".

Konuşmasının sonunda Özel, partilileri CHP’nin ay sonunda yapılacak olan büyük kurultayına davet etti.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL

MİTİNGE KATILANLAR

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun Şebinkarahisar’da 18 Yaşındaki Ersin Aktaş Ölü Bulundu
2
Özgür Özel'den Ferrero'ya Sert Tepki: 'Fındıkta Gerçek Devi Ordu, Giresun ve Karadeniz'
3
Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kişi Tutuklandı
4
Kars Sarıkamış’ta Yaralı Bozayı DKMP Merkezinde Tedavi Ediliyor
5
Gökler Beldesi Doğalgaza Kavuşuyor: Altyapı Çalışmaları Başladı
6
Denizli'de Hurdaya Dönen Otomobilden İtfaiye Kurtardı: Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00