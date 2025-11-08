Özgür Özel'den Ferrero'ya sert tepki: "Fındıkta gerçek devi Ordu, Giresun ve Karadeniz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde İtalyan firma Ferrero'yu fındık piyasasında manipülasyon yapmakla suçladı. Özel, Avrupa basınında yayılan haberlere dayandırılan iddiaların piyasada panik yarattığını belirtti.

Mitingteki açıklamalar

Özel, konuşmasında şunları söyledi: "Güya adı dünya devi, boyu devrilsin fındıkta tekel olan firma; kendisi yapmıyor da Avrupa’nın en saygın basın yayın kuruluşlarından bir tanesine yalan haber sızdırıyor. Efendim 'Bu sene Türkiye’den fındık almayacağız.' Böyle olunca piyasada bir manipülasyon ve panikle fındık fiyatları aşağıya doğru gelmeye başladı."

CHP Genel Başkanı sözlerini sürdürürek, "Öyle dünya devi falan tanımam, fındıkta bir tane dünya devi var; Ordu, Giresun ve Karadeniz" ifadelerini kullandı.

Fındığın ham olarak değil işlenerek satıldığında daha değerli hale geldiğini vurgulayan Özel, "Bu dünya devi denen ne yapıyorsa, onu belirli bir noktaya kadar bizim yapmamız, çikolata üreticilerine ara mamul olarak ya da dünya piyasasına son mamul olarak bizim satmamız lazım" dedi.

Emekli maaşı ve asgari ücret değerlendirmesi

Özel, emekli ve asgari ücretle geçinenlerin zor koşullarına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "En düşük emekli 16 bin 800 lira maaş alıyor. Altın hesabı şaşmaz, Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün 1,5 çeyrek altın alıyor. Altın oldu 11 bin lira, en düşük emekli maaşı 16 bin lira".

Konuşmasının sonunda Özel, partilileri CHP’nin ay sonunda yapılacak olan büyük kurultayına davet etti.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL