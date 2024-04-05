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Özgür Özel’den Hatay tepkisi: “Halkın iradesine saygı gösterin”

CHP Genel Başkanı, yerel seçimler sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları ile ilgili konuştu. İtiraz sürecinin devam ettiğini ifade eden Özel, “Hatay halkının iradesine saygı gösterin” çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:27
Özgür Özel’den Hatay tepkisi: “Halkın iradesine saygı gösterin”

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışındaki sonuçlara CHP’nin itirazı sürüyor. CHP, sandıktan çıkan çok sayıda geçersiz oyun yeniden sayılmasını istemiş ve henüz resmileşmeyen seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Hatay’daki itirazlar devam ederken bir açıklama da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’de geldi. Özel, itiraz süreci devam ederken, AKPli adaya mazbata verilmeye çalışılmasına tepki göstererek, hakimlere “Hatay halkının iradesine saygı gösterin” şeklide çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili paylaşım yapan Özel, “İtiraz süreci devam ediyor. Bu süreçte mazbata verilme çabası, hukuka aykırıdır. Seçim kurulu hakimlerine buradan sesleniyorum: Hatay halkının iradesine saygı duyun” ifadelerine yer verdi.

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